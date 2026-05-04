Vetura e re për pista McLaren ka 720 kuaj fuqi nga një motor i pastër V6
Shprehja është e vërtetë: gjërat e mira vijnë në çift. Makina e re e garave të qëndrueshmërisë MCL-HY e McLaren, e zhvilluar për të garuar në klasën FIA WEC Hypercar nga viti 2027, ka krijuar një derivat që klientët e pasur mund ta blejnë.
Ndërsa ende nuk ka targë pasi MCL-HY GTR është pozicionuar si një makinë vetëm për pistë, nuk është një kopje karboni e homologut të saj të gatshëm për Le Mans.
Versioni i ofruar ekskluzivisht për "klientët VIP të McLaren" heq komponentin hibrid të sistemit të fuqisë, pasi nuk ka më nevojë të përputhet me rregulloret LMDh.
Në vend të kësaj, ai përdor një motor V6 2.9 litra me dy turbo, i aftë të japë rreth 720 kuaj fuqi. Eliminimi i sistemit të Njësisë së Gjeneratorit të Motorit (MGU) u ka lejuar inxhinierëve të ulin peshën shtesë nga makina e garës, e cila duhet t'i përmbahet një peshe minimale prej 1,030 kilogramësh.
Si pasojë, GTR duhet të bjerë lehtësisht nën shenjën e 1,000 kilogramëve. GTR jo vetëm që është më i lehtë, por është edhe më i fuqishëm, madje edhe pa asistencë elektrike.
McLaren pretendon se MCL-HY FIA Hypercar ofron deri në 697 kf në rrotat e pasme nga motori i tij me djegie dhe konfigurimi hibrid MGU. 499P Modificata e Ferrarit gjithashtu tejkalon homologun e tij WEC, megjithëse ruan motorin elektrik të montuar përpara.
Është interesante se na thuhet se GTR rrjedh nga një "bashkëpunim i parë i këtij lloji" midis divizioneve të garave dhe automobilave të McLaren.
Të dy versionet u zhvilluan njëkohësisht në një shasi monokoke me fibra karboni. Hapi tjetër është të fillohet testimi në pistë i versionit me specifikime Hypercar këtë muaj, përpara debutimit të tij në gara në vitin 2027. Dorëzimet e makinave të klientëve GTR do të fillojnë deri në fund të vitit të ardhshëm.
Ata që mund ta përballojnë GTR gjithashtu fitojnë akses në një program dyvjeçar, me gjashtë ngjarje, në pistë në qarqe ndërkombëtare, ku McLaren do të ofrojë një ekip për pista dhe trajnim profesional për pilotë.
Çmimi nuk është zbuluar, por mund të supozohet me siguri se kushton shumë më tepër se W1, i cili fillon nga 2.1 milionë dollarë para opsioneve.
Ndërsa W1 mbetet mbreti i kodrës midis McLaren-ëve me targë, MCL-HY GTR është makina më e mirë e performancës nga Woking.
Ajo është e destinuar për klientë me para të bollshme që janë të gatshëm të sakrifikojnë statusin e ligjshëm të rrugës për të përjetuar potencialin e plotë të një automjeti.