Vetura e re elektrike e Jaguar mund të ketë edhe një motor me benzinë
Që kur Jaguar goditi në mënyrë tronditëse butonin e rivendosjes disa vite më parë, ajo ka pohuar vazhdimisht se motorët me djegie të brendshme ishin duke u zhdukur.
Muajin e kaluar, ajo e mbajti këtë premtim duke anuluar plotësisht motorin me djegie të brendshme (ICE) kur F-Pace i fundit doli nga linja e montimit në fabrikën Solihull në Mbretërinë e Bashkuar.
Modelet e tjera me karburant me benzinë ishin tërhequr tashmë, duke e bërë daljen në pension të SUV-it luksoz fundin e linjës ICE të Jaguar pas 90 vitesh prodhimi, transmeton Telegrafi.
Deri sa Type 00 të mbërrijë në formë prodhimi më vonë këtë vit, thuhet se premtimi për t'u përqendruar tërësisht në automjete elektrike mund të ketë qenë i parakohshëm, pasi një raport i ri pohon se makina e shkëlqyer mund të ketë ende një motor me djegie.
Sipas një raporti të ri të botuar nga The Times, ka shqetësime në rritje brenda Jaguar në lidhje me gamën e Type 00.
Megjithëse paketa e baterisë pritet të jetë në anën e madhe, duke pasur parasysh gjurmën madhështore të automjetit, inxhinierët thuhet se po eksplorojnë shtimin e një motori me benzinë për të shërbyer si gjenerator.
Kjo do ta shndërronte GT-në polarizuese me katër dyer në një automjet elektrik që zgjeron gamën (EREV).
Jaguar ka cituar një gamë elektrike prej 770 kilometrash në ciklin WLTP dhe 692 kilometrash sipas EPA-s për konceptin Type 00.
Ndërsa këto janë shifra të shëndetshme, Jaguar thuhet se ka frikë se ato mund të dekurajojnë blerësit që nuk janë të gatshëm të merren me ankthin e gamës. Shtimi i një motori me benzinë që zgjeron gamën do ta transformonte Type 00 të gatshëm për prodhim në një GT të mirëfilltë, të aftë të mbulojë deri në 684 milje (1,100 kilometra).
The Times nuk specifikon ciklin e testimit mbi të cilin bazohet kjo shifër, megjithëse ne do të mbështetemi në WLTP duke pasur parasysh se Mbretëria e Bashkuar përdor Procedurën Botërore të Harmonizuar të Testimit të Automjeteve të Lehta.
Gazeta kombëtare me seli në Londër citon "burime të njohura me situatën" të cilat pretendojnë se ekziston një "iniciativë sekrete" e vazhdueshme në të cilën inxhinierët janë ngarkuar me detyrën e zgjerimit të gamës së makinës.
Ashtu si me EREV-të e tjera, motori me djegie nuk do t'i fuqizonte rrotat. Në vend të kësaj, do të funksiononte vetëm si gjenerator për të rimbushur baterinë në lëvizje.
BMW konsiderohet si një pionier i teknologjisë, pasi ka prezantuar i3 REx me një motor motoçiklete që shërben si gjenerator më shumë se një dekadë më parë.
Raporti shton se një version i Jaguar GT që zgjeron gamën nuk ka gjasa të debutojë së bashku me EV standard më vonë këtë vit.
Sistemi alternativ i transmisionit thuhet se është në fazat e hershme të inxhinierisë, duke sugjeruar se vendimi për të eksploruar EREV erdhi kur modeli ishte tashmë në zhvillim e sipër.
Kur u kontaktua nga botimi britanik, kompania mëmë Jaguar Land Rover (JLR) nuk pranoi të komentonte. Fakti që nuk e mohoi drejtpërdrejt raportin lë të kuptohet se mund të ketë disa të vërteta në këtë thashethem.
Megjithatë, Autocar citon një "burim të lartë" i cili pretendon se raporti origjinal është "mbeturina" dhe se Type 00 do të shitet vetëm si një EV.
Automotive News Europe citon gjithashtu një zëdhënës të Jaguar, i cili mohon raportin e The Times: "Planet tona për të rishpikur Jaguar si një markë automobilistike luksoze vetëm elektrike janë të pandryshuara".
Si çdo gjë kohët e fundit me Jaguar-in, gjithçka është paksa konfuze. Nëse inxhinierët po përpiqen të vendosin një motor benzine në një makinë që supozohej të ishte vetëm elektrike, pothuajse me siguri do të ishte një njësi e vogël.
JLR po ringjall Freelander-in si një markë të veçantë modelesh të ndërtuara në Kinë që ofrojnë zgjerues të gamës, ndër të tjera, motorë të tjerë.
Këto automjete po zhvillohen në partneritet me Chery, e cila do t'i projektojë dhe prodhojë ato në nivel lokal. Është shumë herët për të thënë nëse Jaguar do të marrë hua nga ato konfigurime që zgjerojnë gamën, por nuk mund të përjashtohet.
Zyrtarisht, Tipi 00 do të ndërtohet në një "platformë të dedikuar teknologjike" të njohur si Arkitektura Elektrike e Jaguar-it.
Megjithatë, ne kemi argumentuar prej kohësh se kapaku imponues i gjatë duket se kërkon një motor me djegie poshtë.
Duke pasur parasysh gjurmën bujare të makinës, paketimi i një motori të vogël me djegie të brendshme mund të mos jetë veçanërisht i vështirë.
Megjithatë, riprojektimi i automjetit për të akomoduar një motor benzine nuk do të jetë i lirë dhe do ta rëndonte më tej gjendjen tashmë të brishtë të Jaguar-it.
Nëse miratohet, REEV ka të ngjarë të mbërrijë më vonë në ciklin e jetës, duke u pozicionuar përkrah automjetit elektrik me bateri.
Pritet që Jaguar të kërkojë një çmim shtesë për zgjatuesin e distancës, që do të thotë se blerësit duhet të jenë të përgatitur të shpenzojnë më shumë se afërsisht 120,000 dollarët e pritur për versionin standard elektrik. /Telegrafi/