Vetura e parë elektrike e Ferrarit ka një emër - dhe një dizajn të brendshëm të frymëzuar nga Apple
Ferrari po zbulon automjetin e saj të parë elektrik në tre faza. Sot, ne e dimë emrin e tij: Luce, që do të thotë "dritë" ose "ndriçim" në italisht.
Prodhuesi i makinave më parë detajoi specifikimet teknike të automjetit, dhe tani po na tregon brendësinë përpara zbulimit të plotë më vonë këtë vit, transmeton Telegrafi.
Ferrari po bashkëpunon me LoveFrom për të dizajnuar automjetin, kolektivin krijues të themeluar nga Sir Jony Ive, ish-shefi i dizajnit të Apple—dhe kjo duket.
Kjo brendësi nuk duket si kabina tipike e Ferrarit. Në fakt, mund të jetë më e afërta që kemi arritur ndonjëherë me një automjet të frymëzuar nga Apple.
Kabina ka tre ekrane: një ekran për shoferin, një ekran infotainment dhe kontrolle në ulëset e pasme.
Ekrani i shoferit përbëhet nga dy panele që mbivendosen, me panelin e sipërm që paraqet tre prerje që zbulojnë ekranin e pasmë, duke u dhënë numratorëve të frymëzuar nga aviacioni një pamje tredimensionale.
Ekrani është i bashkangjitur në kolonën e drejtimit, kështu që të dy lëvizin në unison. Timoni është një riinterpretim i rrotave prej druri Nardi me tre rreze të viteve 50 dhe 60-ta, me një buzë të hollë dhe rreze alumini të ekspozuara, një material i përdorur në të gjithë automjetin.
Në timon ka kontrolle fizike të dedikuara për kontrollin e shpejtësisë, përzgjedhësin e modalitetit të drejtimit, cilësimet e tërheqjes, fshirëset e xhamit dhe pezullimin.
Ekrani qendror, i cili ka një mbështetëse për pëllëmbët, rrotullohet, duke e bërë më të lehtë qasjen për shoferin ose pasagjerin.
Ai përmban kontrolle fizike përgjatë pjesës së poshtme për ngrohje dhe ftohje. Ekrani gjithashtu ka një prerje, kjo për një mekanizëm të patentuar me katër mënyra - orë, kronograf, busull dhe kontroll nisjeje.
Konsola qendrore ka një dizajn minimalist, me katër çelësa dritaresh dhe butona për bravat e dyerve dhe bagazhin.
Luce përmban një çelës xhami me një ekran E-ink që ndryshon ngjyrën nga e verdha në të zezë kur vendoset në mbajtësen e konsolës qendrore pranë levës së marsheve prej xhami.
Gjithashtu duket se do të ketë një panel sipër që përmban çelësa për dritat, shkrirësin dhe kontrollin e nisjes. Paneli i pasmë përmban kontrolle fizike të HVAC dhe të dhëna jetësore të automjetit.
Ferrari detajoi specifikimet teknike të makinës tetorin e kaluar. Do të ketë katër motorë elektrikë që ofrojnë deri në 986 kuaj fuqi në modalitetin Boost, me një shpejtësi maksimale të pretenduar prej 310 kilometrash në orë dhe një kohë përshpejtimi nga 0-100 km/orë në 2.5 sekonda.
Ferrari do të zbulojë pjesën e jashtme të makinës në maj në një ngjarje të veçantë në Itali. Deri tani, gjithçka shkoi mirë. /Telegrafi/