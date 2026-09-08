Vetëm një Ferrari Enzo u prodhua në të zezë mat – tani del sërish në shitje
Është një Ferrari që nuk ngjan me asnjë tjetër. Vetëm një Enzo i prodhuar ndonjëherë nga Maranello doli nga fabrika me ngjyrën speciale “Matte Nero Opaco” dhe tani ky ekzemplar unik është rikthyer në treg, përmes një shitjeje private.
Ferrari Enzo i vitit 2004 po ofrohet nga RM Sotheby’s përmes platformës së saj private “Sealed”, ku blerësit negociojnë drejtpërdrejt dhe çmimi përfundimtar nuk bëhet publik, transmeton Telegrafi.
Makina ishte porositur fillimisht nga një anëtar i familjes mbretërore të Bruneit, gjë që shpjegon edhe specifikimin jashtëzakonisht të rrallë të saj.
Nga rreth 400 Ferrari Enzo të prodhuar, ky është i vetmi që u largua nga Maranello me një përfundim fabrike në të zezë mat, në vend të ngjyrave tradicionale si Rosso Corsa, Giallo Modena apo Nero me shkëlqim.
Ngjyra nuk ishte një modifikim i bërë më vonë. Ferrari e ndërtoi makinën që në fabrikë me këtë përfundim të veçantë, duke e kombinuar me një kabinë prej lëkure Nero dhe instrumente me ngjyrë të kuqe.
Nën këtë pamje ekskluzive fshihet mekanika që e bëri Enzon një prej modeleve më të rëndësishme të Ferrari-t: një motor V12 atmosferik, i kombinuar me karrocerinë e projektuar nga Pininfarina dhe stilistin Ken Okuyama.
Por ajo që e bën këtë ekzemplar veçanërisht të lakmuar sot nuk është vetëm specifikimi, por edhe kilometrazhi.
Në odometër ka vetëm 3,567 milje, rreth 5,740 kilometra, që nga momenti kur doli nga fabrika.
Kilometrazhi i ulët shoqërohet me një histori të dokumentuar mirë mirëmbajtjeje.
Në vitin 2022, Ferrari ia besoi punimet Carrozzeria Zanasi, një prej punishteve të specializuara që punon edhe me modelet Icona dhe programin Tailor-Made të Ferrari-t.
Restaurimi kushtoi rreth 127 mijë dollarë dhe përfshiu zëvendësimin e komponentëve që kishin nevojë për ndërhyrje, ndërsa makina u rilye sërish në ngjyrën origjinale Nero Opaco.
Pas restaurimit, Enzo është mirëmbajtur nga Ron Tonkin Gran Turismo dhe Ferrari of Vancouver. Në vitin 2024, ndërhyrjet përfshinë edhe friksionin, të dy pompat e karburantit dhe guarnicionin e kapakut të valvulave në anën e majtë.
Ferrari Enzo-t moderne klasike tashmë tregtohen në nivele marramendëse. Vlera e tyre mund të lëvizë nga rreth 7.7 milionë deri në 13 milionë dollarë, në varësi të specifikimit, historisë dhe gjendjes së automjetit.
Dhe në botën e Ferrari-ve ultra të rrallë, një ngjyrë fabrike e prodhuar vetëm për një ekzemplar mund të ketë një ndikim të madh në vlerë.
Historia e këtij Enzo nis po aq spektakolare sa vetë makina. Familja mbretërore e Bruneit ka një histori të gjatë me porositjen e automjeteve unike nga prodhuesit evropianë dhe ky Ferrari ishte menduar fillimisht të qëndronte në rezidencën e familjes në Londër.
Makina është parë herë pas here në Hampstead, Mayfair dhe Knightsbridge, përpara se të dërgohej në rajonin Azi-Paqësor.
Në vitin 2022 u rikthye në Evropë për restaurimin e specializuar te Zanasi dhe më pas përfundoi në Kanada, ku është ruajtur që atëherë.
Shitja përmes platformës “Sealed” të RM Sotheby’s do të thotë se nuk do të ketë një ankand tradicional dhe çmimi përfundimtar nuk do të publikohet.
Megjithatë, një pikë reference ekziston: një Ferrari Enzo i vitit 2003, në ngjyrën Nero D.S. me brendësi Rosso, u shit për 10.675 milionë dollarë në ankandin “The Quail” të Broad Arrow në gusht.
Tani mbetet për t’u parë nëse i vetmi Ferrari Enzo në botë i prodhuar në të zezë mat do të kalojë këtë nivel në një marrëveshje që, ndryshe nga ankandet publike, mund të mbetet përgjithmonë një sekret mes shitësit dhe blerësit. /Telegrafi/