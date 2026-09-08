BMW Seria 3 e re merr një motor gjashtë cilindrash më të fuqishëm
BMW është duke përfunduar zhvillimin e gjeneratës së re të Serisë 3, e cila do të vazhdojë të ofrojë motorë me katër dhe gjashtë cilindra.
Modeli më sportiv, M350 xDrive, do të zëvendësojë M340i dhe do të pajiset me një motor 3.0-litërsh turbo me gjashtë cilindra në linjë dhe teknologji mild-hybrid 48 volt.
Kombinimi i motorit dhe sistemit hibrid do të prodhojë 443 kuaj fuqi dhe 580 Nm çift rrotullues.
BMW deklaron se M350 xDrive do të përshpejtojë nga 0 në 100 km/h për vetëm 4.1 sekonda, ndërsa shpejtësia maksimale do të kufizohet elektronikisht në 250 km/h.
Një nga risitë më interesante është funksioni “Drift Moment”, i cili do t’i mundësojë makinës të dërgojë fuqinë vetëm në rrotat e pasme.
Ky funksion pritet të ofrohet përmes një përditësimi online të softuerit gjatë vitit të ardhshëm.
Përveç M350 xDrive, gama e re do të përfshijë modele më të dobëta me katër cilindra dhe të paktën një version me motor dizel.
BMW pritet gjithashtu të zhvillojë një version plug-in hybrid, duke e pozicionuar atë mes modeleve me motor me djegie dhe modeleve tërësisht elektrike. /Telegrafi/