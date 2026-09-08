Pse dritat e rrumbullakëta po rikthehen papritur në veturat e reja?
Për shumë vite, dukej se fenerët e rrumbullakët i përkisnin së kaluarës. Fillimisht u zëvendësuan nga fenerë drejtkëndorë, më pas nga forma gjithnjë e më komplekse dhe, në vitet e fundit, nga shirita LED tepër të hollë që dukej se po i jepnin fund një kapitulli të tërë të dizajnit automobilistik.
Por tani po ndodh diçka e pazakontë: rrethi po rikthehet në pjesën e përparme të makinave të reja, transmeton Telegrafi.
Vetëm se këtë herë, ai nuk është më aty për të mbajtur një llambë apo një reflektor. Falë teknologjisë LED, forma rrethore është shndërruar në një firmë ndriçimi, një element grafik që lidh makinat moderne me historinë e tyre.
Dikur, forma e rrumbullakët nuk ishte thjesht çështje estetike. Reflektorët rrethorë ishin relativisht të thjeshtë për t'u prodhuar dhe ofronin ndriçim efikas. Për këtë arsye, ata u bënë një prej elementeve më karakteristike të makinave të vogla klasike.
Modele ikonike si Fiat 500 dhe Mini e kthyen më pas këtë formë në një pjesë të identitetit të tyre. Në rastin e Mini-t, fenerët e rrumbullakët u bënë aq të rëndësishëm sa është pothuajse e pamundur të imagjinohet modeli pa këtë element.
Por duke nisur nga vitet 1960, industria automobilistike filloi të ndryshonte drejtim.
Dritat drejtkëndore u shndërruan në simbol të modernitetit. Format më të ulëta të pjesës së përparme, aerodinamika dhe mundësitë e reja të dizajnit i dhanë prodhuesve më shumë liri dhe rrethi filloi të konsiderohej si një mbetje e së kaluarës.
Rikthimi i dritave të rrumbullakëta u bë i mundur pikërisht nga teknologjia që në pamje të parë duhej t'i zhdukte ata: LED-i.
Me LED, burimi i dritës nuk ka më nevojë të ndjekë një formë të caktuar. Dizajnerët mund ta përdorin dritën vetë si një element grafik, duke krijuar unaza, vija dhe forma që shërbejnë si nënshkrime vizuale të markës.
Kështu, rrethi u rikthye – por tashmë jo si një zgjidhje teknike, por si gjuhë dizajni.
Një shembull i qartë është Renault 4 E-Tech Electric, e cila rikthen dritat e rrumbullakëta të Renault 4 klasik, por i interpreton ato përmes teknologjisë LED. Renault thotë se fenerët e rrumbullakët karakteristikë të viteve ’60 dhe ’70 tani janë riinterpretuar si drita ditore, duke rrethuar modulin kryesor të ndriçimit.
Edhe Fiat 500 ruan lidhjen me këtë trashëgimi, duke përdorur forma rrethore dhe LED për të ruajtur pamjen ikonike të modelit, por me teknologji moderne.
Këtu qëndron paradoksi. Për më shumë se dy dekada, fenerët drejtkëndorë dhe format e holla konsideroheshin simbol i së ardhmes. Sot, shumë prej tyre duken më të lidhur me një epokë të kaluar, ndërsa një rreth i ndriçuar nga LED-i mund të duket jashtëzakonisht modern.
Kjo tregon se dizajni automobilistik nuk ecën gjithmonë në vijë të drejtë. Teknologjia ndryshon, por format mund të rikthehen dhe të marrin një kuptim krejtësisht të ri.
Sot, drita rrethore nuk është më thjesht një vend ku vendoset një llambë. Është një histori e ndriçuar.
Dhe pikërisht kjo është arsyeja pse shumë makina të reja, edhe pse janë elektrike, të teknologjisë së fundit dhe të projektuara për të ardhmen, në shikim të parë na duken çuditërisht të njohura.
LED-i nuk e kthen kohën pas. Ai thjesht u jep dizajnerëve mundësinë të ndërtojnë një urë mes së kaluarës dhe së ardhmes. /Telegrafi/