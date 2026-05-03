Vetëm 26 në gjithë botën - ky është Cadillac Blackwing më i fuqishëm deri më tani
Cadillac është i emocionuar që është në Formula 1.
Ky vit shënon sezonin e tij të parë dhe kjo fundjavë shënon garën e parë të ekipit në tokën amerikane në Çmimin e Madh të Miamit 2026.
Për të festuar, prodhuesi i veturave po lanson një CT5-V Blackwing me prodhim të kufizuar me edhe më shumë fuqi.
Ai rrit fuqinë e motorit V8 me 6.2 litra me superkompresor nga 668 kuaj fuqi në 685 kuaj fuqi.
Cadillac do ta ofrojë sedanin ekskluzivisht me transmisionin manual me gjashtë shpejtësi.
Çdo veturë ka gjithashtu paketën Precision, e cila përfshin shumë komponentë të përmirësuar të pezullimit, frena të tjera dhe goma Michelin Pilot Sport Cup 2 R.
Çdo veturë vesh ngjyrën e jashtme Midnight Stone Frost.
Blackwing gjithashtu ka shumë shenja delikate (por të dukshme) të Formula 1 dhe FIA-s, duke përfshirë logon e F1 të stampuar në pjesën e poshtme të dyerve të përparme.
Cadillac do të fillojë prodhimin e CT5-V Blackwing F1 Collector Series në mesin e vitit 2026, duke e shitur atë në SHBA dhe Kanada.
Prodhimi është i kufizuar në vetëm 26 njësi.
Prodhuesi i automjeteve nuk ka njoftuar çmimet, por pritet që të ketë çmim të lartë. /Telegrafi/