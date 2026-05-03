Nepali po përdor gjithnjë e më shumë automjetet elektrike, duke u bërë një nga vendet me rritjen më të shpejtë në këtë fushë
Nepali po përdor gjithnjë e më shumë automjetet elektrike (EV), duke u bërë një nga vendet me rritjen më të shpejtë në këtë fushë, pavarësisht se ende janë një pjesë e vogël e flotës totale të mjeteve.
Shkak kryesor për këtë trend është kriza globale e naftës dhe rritja e çmimeve të karburanteve, e cila ka bërë që shumë qytetarë të kalojnë në transport më të lirë dhe më efikas elektrik.
Një shofer mikrobusësh elektrikë në Chitwan thotë se numri i pasagjerëve është rritur dhe kostot e tij të karburantit janë dukshëm më të ulëta krahasuar me automjetet me naftë.
Po ashtu, rrjeti i stacioneve të karikimit dhe prodhimi më i madh i energjisë hidroelektrike kanë ndihmuar në zgjerimin e përdorimit të EV-ve.
Sipas të dhënave zyrtare, Nepal ka rreth 50,000 automjete elektrike dhe importet e tyre janë rritur ndjeshëm në vitet e fundit.
Të dhënat qeveritare tregojnë se kombi himalajan importoi më shumë se 13,500 automjete elektrike midis mesit të vitit 2024 dhe mesit të vitit 2025 - dyfishi i automjeteve me benzinë dhe një rritje e ndjeshme nga vetëm shtatë një dekadë më parë.
Qeveria po synon të zëvendësojë edhe mijëra automjete të dëmtuara me modele elektrike dhe po mbështet edhe konvertimin e makinave ekzistuese në elektrike.
Ekspertët thonë se nëse vendi nxit edhe prodhimin vendas të EV-ve, ky trend mund të shndërrohet në një zgjidhje afatgjatë për transportin dhe energjinë në Nepal. /Telegrafi/