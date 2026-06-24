eksperti-banner

Një person ka pësuar lëndime si pasojë e një vetaksidenti të ndodhur pasditen e së mërkurës në rrugën nacionale Pejë–Prishtinë.

Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë për rajonin e Gjakovës, Vlera Krasniqi, e cila bëri të ditur se rasti është raportuar rreth orës 14:40.

“Sot rreth orës 14:40 është raportuar një vetaksident në rrugën nacionale Pejë–Prishtinë. Si pasojë e aksidentit, një person ka marrë trajtim mjekësor”, deklaroi Krasniqi.

Ajo shtoi se njësitet e trafikut rrugor kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe po merren me hetimin e rastit.

“Njësia Rajonale e Trafikut Rrugor është duke e hetuar rastin deri në zbardhjen e plotë të rrethanave të këtij vetaksidenti”, tha Krasniqi për Telegrafin.

Shkaqet që çuan deri te aksidenti nuk janë bërë ende të ditura. /Telegrafi/

Kronika e ZezëLajme