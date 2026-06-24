Vetaksident në rrugën Pejë-Prishtinë, lëndohet një person
Një person ka pësuar lëndime si pasojë e një vetaksidenti të ndodhur pasditen e së mërkurës në rrugën nacionale Pejë–Prishtinë.
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë për rajonin e Gjakovës, Vlera Krasniqi, e cila bëri të ditur se rasti është raportuar rreth orës 14:40.
“Sot rreth orës 14:40 është raportuar një vetaksident në rrugën nacionale Pejë–Prishtinë. Si pasojë e aksidentit, një person ka marrë trajtim mjekësor”, deklaroi Krasniqi.
Ajo shtoi se njësitet e trafikut rrugor kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe po merren me hetimin e rastit.
“Njësia Rajonale e Trafikut Rrugor është duke e hetuar rastin deri në zbardhjen e plotë të rrethanave të këtij vetaksidenti”, tha Krasniqi për Telegrafin.
Shkaqet që çuan deri te aksidenti nuk janë bërë ende të ditura. /Telegrafi/