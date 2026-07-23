Spanja është kampionia e re botërore e futbollit. Në një finale të tensionuar të Kupës së Botës në Shtetet e Bashkuara, Spanja mposhti Argjentinën 1-0 në vazhdime duke ngritur lartë trofeun e më të mirit.

Momenti vendimtar erdhi në minutën e 106-të, kur Ferran Torres shënoi golin e fitores. Argjentina kështu dështoi të mbronte titullin që fitoi në vitin 2022 në Katar, ndërsa Spanja përsëriti suksesin e saj nga viti 2010.

Megjithatë, një video që ka filluar të shfaqet ka vjedhur gjithë vëmendjen. Ajo tregon të gjithë lojtarët e Spanjës, përveç njërit, duke festuar golin në delir.

Ndërsa të gjithë lojtarët e “La Rojas” nga fusha dhe stoli nxituan drejt Torres në eufori, vetëm një nga shokët e tyre të skuadrës vrapoi në drejtim të kundërt, shumë seriozisht.

Skena e çuditshme u shkaktua nga Eric Garcia. Mbrojtësi spanjoll e bëri këtë për të parandaluar Argjentinën të përfitonte nga largimi i të gjithë lojtarëve të Spanjës nga fusha për të nisë shpejt topin nga qendra për të shënuar në golin e zbrazët.

Garcia hyri në fushë gjashtë minuta para golit, dhe 21 minuta në finale ishte e vetmja herë që ai luajti në Kupën e Botës. Megjithatë, edhe një minutë kaq modest nuk e pengoi atë të bënte diçka të paharrueshme. /Telegrafi/

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