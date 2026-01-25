Venezuela liron dhjetëra të burgosur politikë, thotë grupi i të drejtave të njeriut
Një grup kryesor venezuelian për të drejtat e njeriut thotë se të paktën 80 të burgosur politikë janë liruar nën presionin e SHBA-së.
Alfredo Romero, kreu i Foro Penal, tha se grupi i tij po verifikonte identitetin e atyre që u liruan nga burgjet në të gjithë vendin të shtunën - dhe ka të ngjarë të ketë lirime të tjera.
Ky është grupi i fundit i të ndaluarve të liruar që kur SHBA-të arrestuan presidentin venezuelian Nicolás Maduro në një bastisje dhe e çuan atë në New York për t'u gjykuar për akuzat e trafikimit të drogës në fillim të këtij muaji.
Të premten, presidentja e përkohshme e Venezuelës, Delcy Rodriguez, bëri të ditur se më shumë se 600 të burgosur ishin liruar - por Foro Penal thotë se kjo shifër është fryrë.
Romero njoftoi lirimet në mediat sociale.
Ai gjithashtu postoi një imazh të kolegut të Foro Penal, Kennedy Tejeda, i cili tha se ishte mbajtur në burgun Tocorón, në perëndim të kryeqytetit Karakas që nga gushti i vitit 2024.
Në një postim në X, avokati i Foro Penal, Gonzalo Himiob, tha se numri i lirimeve mund të rritet mbi 80 "ndërsa vazhdojmë me verifikimin".
Më parë, Foro Penal tha se shumë prej atyre që u liruan javët e fundit nuk u janë hequr akuzat kundër tyre.
Kjo i ka lënë ata në një situatë të pasigurt ligjore dhe atyre u është ndaluar të flasin publikisht, tha grupi.
Para zhvillimeve të kësaj fundjave, grupi kishte konfirmuar lirimin e vetëm 156 të burgosurve politikë që nga 8 janari.
Disa figura të opozitës vendase dhe të paktën pesë shtetas spanjollë janë midis atyre që janë konfirmuar të liruar deri më tani.
Veçmas, Rodriguez bëri të ditur se do të kishte një telefonatë të hënën me Komisionerin e Lartë të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, Volker Turk, për t'i kërkuar OKB-së të verifikojë listat e të liruarve deri më tani.
Grupet dhe aktivistët e të drejtave të njeriut e kanë akuzuar prej kohësh qeverinë për përdorimin e ndalimeve për të heshtur kritikët.
Qeveria venezueliane ka mohuar mbajtjen e të burgosurve politikë, duke këmbëngulur se ata u arrestuan për aktivitet kriminal.
Shumë u ndaluan pas zgjedhjeve presidenciale të vitit 2024, kur Maduro shpalli fitoren pavarësisht kundërshtarëve dhe shumë vendeve që kundërshtuan rezultatet. /Telegrafi/