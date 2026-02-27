Vendosni kripë pranë dritares për të thithur lagështinë e për të parandaluar mykun në shtëpi, si funksionon metoda?
Kur temperaturat bien nën zero, kondensimi shpesh përkeqësohet — jo përmirësohet. Ajri i ftohtë jashtë i ftoh muret, dritaret dhe çatinë. Kur ajri i ngrohtë brenda shtëpisë bie në kontakt me këto sipërfaqe të ftohta, ai ftohet shpejt dhe krijon pika uji.
Prandaj dritaret mjegullohen në mëngjeset e ftohta dhe njolla lagështie shfaqen në qoshe, pas mobilieve ose në muret e jashtme gjatë ditëve shumë të ftohta. Kondensimi dhe myku janë ndër problemet më të dëmshme që mund të shfaqen në shtëpi gjatë stinëve të ftohta. Kur temperaturat janë nën zero, bëhet edhe më e vështirë të luftohen lagështia dhe myku.
Aktivitete të përditshme si gatimi, zierja e ujit, dushi apo tharja e rrobave çlirojnë vazhdimisht ajër të ngrohtë dhe të lagësht brenda shtëpisë. Kur mbajmë dritaret dhe dyert të mbyllura, kjo lagështi mbetet brenda.
Kjo krijon kushte që kondensimi dhe myku të formohen në mure, rreth dritareve, pas pajisjeve të kuzhinës ose mbi pllakat e banjës, sepse lagështia nuk ka ku të dalë.
Edhe pse sistemi i mirë i ajrosjes (si ventilatori aspirues) ose një tharës lagështie janë zgjidhja më e mirë kundër mykut, ekziston një mënyrë më e lirë për të ulur lagështinë në shtëpi — kripa.
Kripa vepron si një tharës natyral i ajrit, duke thithur lagështinë dhe duke parandaluar dëmet që ajo mund të shkaktojë.
Nëse keni blerë ndonjëherë një tharës lagështie të lirë, që zakonisht është një kuti plastike e mbushur me kripë, në thelb ai funksionon pikërisht kështu.
Mund të arrini të njëjtin rezultat me më pak shpenzime duke vendosur pak kripë në një tas dhe duke e vendosur në parvazin e dritares, në banjë ose në çdo vend ku ju shqetëson lagështia dhe myku.
Kripa do ta thithë lagështinë me kalimin e kohës. Kur të jetë ngopur plotësisht, thjesht hidheni dhe zëvendësojeni me kripë të re dhe të thatë.
Çdo lloj kripe funksionon, edhe kripa e zakonshme e tryezës më e lirë nga supermarketi.