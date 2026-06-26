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Një mjet shpërthyes dhe një letër me përmbajtje kërcënuese është vendosur në derën e një objekti të banimit.

Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të enjten rreth orës 23:43 në Pejë.

Tutje thuhet është bërë sigurimi i vendit të ngjarjes, ndërsa njësia për deminim e PK-së ka bërë largimin e mjetit eksplodues.

“Pejë / 25.06.2026 – 23:43. Raportohet se është vendosur një mjetë shpërthyes dhe një letër me përmbajtje kërcënuese në derën e një objekti banimi. Është bërë sigurimi i vendit të ngjarjes, ndërsa njësia për deminim e PK-së ka bërë largimin e mjetit eksplodues. Rasti është duke u hetuar”, thuhet në raport. /Telegrafi/

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