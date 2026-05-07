Vendoseni këtë perime te dritarja për të parandaluar mizat
Me ardhjen e motit më të ngrohtë, shumë shtëpi po mbushen me miza, sidomos gjatë verës.
Për fat të mirë, ekspertët thonë se ekziston një mënyrë e thjeshtë dhe e lirë për t’i larguar ato: kastraveci.
Sipas specialistëve, mizat nuk e durojnë aromën e kastravecit, veçanërisht të llojeve më të hidhura. Besohet se përbërësit natyralë në lëkurën e kastravecit krijojnë një erë që mizat e shmangin, shkruan Express.co.uk.
Për ta provuar këtë metodë, mjafton të vendosni feta kastraveci pranë dyerve, dritareve, koshit të mbeturinave ose vendeve ku shfaqen më shpesh mizat.
Ekspertët këshillojnë që fetat të ndërrohen çdo një ose dy ditë, sepse kastraveci i prishur mund të tërheqë edhe më shumë insekte.
Ata thonë se kjo metodë funksionon më mirë kur kombinohet me higjienë të mirë në shtëpi, si mbajtja pastër e kuzhinës dhe mbyllja e dritareve kur është e nevojshme.