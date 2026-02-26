Vendimi brenda një muaji, Neuer do të vendosë të ardhmen e tij
Një epokë po mbyllet te Bayern Munich. Kapiteni legjendar, Manuel Neuer, i cili do të festojë ditëlindjen e tij të 40-të më 27 mars, mund të vendosë gjatë javëve të ardhshme nëse do të tërhiqet pas sezonit aktual apo do të luajë edhe një vit të fundit.
Ky vendim do të ketë pasoja të drejtpërdrejta edhe për portierët e tjerë, Alexander Nebel dhe Daniel Peretz.
Neuer, 124 herë reprezentues i Gjermanisë, ka pasur një karrierë të jashtëzakonshme dhe është një nga portierët më të respektuar në historinë e futbollit.
Sipas 'kicker', Bayern Munich po i jep kapitenit të saj dorë të lirë për të vendosur për të ardhmen: nëse dëshiron të vazhdojë, mund të zgjerojë kontratën për një vit tjetër.
Në këtë skenar, portieri i ri Jonas Urbig do të marrë më shumë kohë loje, por ndryshimet pritet të jenë minimale.
Megjithatë, Neuer ka bërë të qartë se dëshiron të përfundojë karrierën e tij duke veshur fanellën e kampionëve të Bundesligës dhe një aventurë jashtë vendit, si ajo që Thomas Müller ndërmori me Vancouver Whitecaps, nuk është opsion.
Kur pesë herë Portieri i Vitit në Botë të njoftojë largimin nga Allianz Arena, kjo do të shënojë fundin e plotë të një karriere legjendare. /Telegrafi/