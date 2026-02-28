Vëmendja në Gjilan, tri sfida interesante në Superligën e Kosovës
Xhiro e 22-të në Superligën e Kosovës do të vazhdojë me tri përballje shumë interesante.
Vëmendja padyshim do të jetë në Gjilan, ku skuadra e Debatik Currit është nikoqir i Malishevës.
Të dy skuadrat po vazhdojnë të luftojnë për pozitën e katërt në tabelë kësisoj fitorja është e domosdoshme.
Sfidë interesante është edhe në luftën për qëndrimin në elitë, ku Prishtina e Re do të përballet me rivalin direkt, Llapin. Aktualisht dy skuadrat kanë vetëm një pikë dallim.
Sfida tjetër zhvillohet në Klinë – aty ku Dukagjini do ta presë Ferizajn.
Të gjitha takimet do të nisin me fillim nga ora 15:00./Telegrafi/
