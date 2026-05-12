Veliaj kërkon zbutje të masës së sigurisë, Gjykata e Lartë cakton datën e shqyrtimit
Gjykata e Lartë ka caktuar 28 majin si datën e shqyrtimit të kërkesës se kryebashkiakurt Erion Veliaj për zbutjen e masës së tij të sigurisë.
Sipas Anila Hoxhës mes argumenteve sjell edhe vendimin e datës 4 maj 2026 të gjykatës së Lartë, e cila në kolegjet e bashkuara vendosi ndryshimin e praktikës për qasjen që duhet të ketë gjyqësori ndaj masave të sigurimit personal dhe ku thuhet se masa e arrestit në burg duhet të jetë opsioni fundit.
Erion Veliaj, kryetar i Bashkisë së Tiranës, është bërë objekt hetimesh nga Struktura e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), në kuadër të një procesi penal që lidhet me akuza për korrupsion dhe shpërdorim detyre. /tch/