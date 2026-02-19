“Vedat Muriqi, sfiduesi i Kylian Mbappes për Pichichi”, mediumi britanik shkruan për formën e karrierës së yllit të Kosovës
Vedat Muriqi po kalon sezonin e karrierës në garë me Kylian Mbappen për golashënuesin më të mirë të La Liga-s, çmim i njohur ndryshe si “Pichichi”, kështu ka shkruar mediumi i famshëm “FotMob”.
“FotMob” ka bërë një analizë të gjatë të mënyrës së lojës që luan Muriqi, ku ndër të tjera e krahasuan me ish yllin e Juventusit Mario Mandzukic.
Më poshtë analiza e plotë:
LaLiga ka ndryshuar shumë që nga fillimi i viteve 2000. Paratë janë përqendruar gjithnjë e më shumë te klubet e mëdha dhe, si pasojë, shpesh mungojnë sulmuesit cilësorë jashtë tre ekipeve kryesore. Te Real Madrid, Kylian Mbappe kryeson renditjen e golashënuesve me 23 gola në 22 ndeshje kampionati.
Në anën tjetër, kjo u jep mundësi lojtarëve më pak të njohur të bëjnë emër. Këtë sezon, ai është sulmuesi i Mallorca, Vedat Muriqi, i cili, në mënyrë ironike, duket sikur do të shkëlqente në vitin 2003.
Ai është në rrugë të mbarë për të kaluar sezonin e tij më të mirë sa i përket golave, me 16 në 23 ndeshje, vetëm një më pak se rekordi i tij prej 17 golash në sezonin 2016-17 me Rizesporin në Turqi.
Muriqi është një numër nëntë i stilit të vjetër, shumë i ngjashëm me Mario Mandzukicin për ata që e kujtojnë. Statistikat e tij krijuese nuk janë mbresëlënëse, por kjo nuk është detyra e tij. Ai është në fushë për të shqetësuar mbrojtjet kundërshtare dhe për të shënuar gola.
Të gjithë golat e tij këtë sezon kanë ardhur brenda zonës së vogël, por ai ka evoluar përtej rolit të thjeshtë të një sulmuesi shtatlartë. Ai është pika referuese e Mallorcas, çelësi i gjithçkaje që skuadra kërkon të bëjë në sulm.
I fortë në duele, agresiv në ajër dhe me pozicionim inteligjent, ai është thelbësor në skemat 4-2-3-1, 4-4-2 dhe 5-3-2 të ekipit. Zakonisht një sulmues më i lëvizshëm, si Mateo Joseph apo Abdon Prats, luan pranë tij.
Muriqi shpesh zbret më poshtë për të ndihmuar në ndërtimin e aksioneve, duke përdorur stilin e tij luftarak dhe kontrollin e parë të mirë për të futur shokët në lojë. Ai nuk është një krijues i stilit të Harry Kane, me vetëm 76 pasime të sakta në të tretën e fundit, por loja e tij është e qëllimshme.
Ja krahasimi i tipareve të Muriqit me sulmues të ngjashëm në pesë ligat kryesore evropiane
Profili i tij i lejon skuadrës të luajë në një mënyrë më pak tradicionale spanjolle. Me pak fjalë, ai është sulmuesi perfekt për një ekip që mbështetet te kundërsulmi. Mallorca ka vetëm 43.7% mesatare posedimi (e 17-ta më e ulëta në LaLiga), realizon 26.2 topa të gjatë të saktë për ndeshje (e katërta më e larta) dhe 4.9 krosime të sakta për ndeshje (e treta më e larta).
Shifrat e tij tregojnë qartë forcën: 154 duele të fituara me sukses 53.3%, 101 duele ajrore me sukses 56.1%, 106 prekje në zonën kundërshtare, 39 faulle të fituara dhe vetëm 25 herë i zhveshur nga topi.
Për ta theksuar rëndësinë e tij, pjesa tjetër e skuadrës ka vetëm 301 prekje të kombinuara në zonën kundërshtare. Problemi është se gjithë kjo punë mund të mos mjaftojë.
Mallorca renditet e 18-ta, një pikë larg shpëtimit dhe Rayo Vallecano. Muriqi vazhdon të shënojë, por skuadra si e tërë nuk e ndjek ritmin e tij. Golashënuesi i dytë më i mirë është mesfushori defensiv Samu me katër gola, ndërsa sulmuesi më i afërt është Joseph me dy.
Përshkrimi i hartës të goditjeve të Vedat Muriqi në LaLiga këtë sezon (2025/26), i bazuar te statistikat e gjuajtjeve të tij
Muriqi po tejkalon mesataren e golave prej 11.77 me 4.23 gola – një arritje e jashtëzakonshme, sidomos kur pesë prej golave të tij në LaLiga janë nga penalltitë. Ai është performuesi i dytë më i mirë në këtë aspekt, pas anësorit të Villarreal, Alberto Moleiro.
Ai e dashuron lojën me kokë. Gjashtë gola i ka shënuar nga një mesatare totale prej vetëm 3.01. Më i bukuri erdhi në fitoren 3-1 ndaj Elche në dhjetor, kur Omar Mascarell depërtoi nga mesi i fushës dhe dërgoi një krosim perfekt për kokën e Muriqit.
Goli i tij në humbjen 2-1 ndaj Real Betis më 15 shkurt e bëri Muriqin vetëm lojtarin e dytë në historinë e klubit që arrin 50 gola në LaLiga. Tani ai ka në shënjestër legjendën Samuel Eto'o (54 gola).
Me 14 ndeshje të mbetura dhe mbijetesën në rrezik, nuk do të ishte befasi nëse ai e barazon ose e thyen atë rekord. Sa i përket garës për “Pichichi”, është e vështirë të imagjinohet se do ta lërë pas Kylian Mbappe, i cili konsiderohet ndër sulmuesit më të mirë në botë aktualisht.
Objektivi kryesor i Muriqit do të jetë mbajtja e Mallorcas në LaLiga. Nëse dështon, vështirë se do të qëndrojë për ta rikthyer skuadrën, ndonëse një jetë e qetë në ishullin e bukur të Mallorcas nuk do të tingëllonte aspak keq/.Telegrafi