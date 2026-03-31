Vedat Muriqi nuk mund t’i ndalë lotët pas humbjes së Kosovës
Kombëtarja e Kosovës u mposht sonte në stadiumin “Fadil Vokrri” nga Turqia, duke humbur mundësinë për t’u kualifikuar në Kupën e Botës 2026.
Një gol i vetëm, i shënuar nga Kerem Akturkoglu në minutën e 53-të, vendosi fatin e ndeshjes dhe eliminoi ëndrrën e “Dardanëve” për të marrë pjesë në turneun më të madh botëror të futbollit.
Pas vërshëllimës së fundit të gjyqtarit Michael Oliver, sulmuesi dhe kapiteni i Kosovës, Vedat Muriqi, u pa i emocionuar dhe nuk mundi t’i mbajë lotët.
Ishte një moment që pasqyronte zhgënjimin e madh të ekipit dhe tifozëve pas një kampanje të jashtëzakonshme kualifikuese.
Muriqi nuk ishte vetëm kapiten në këtë ndeshje, por edhe një nga figurat kyçe gjatë gjithë kualifikimeve, duke udhëhequr skuadrën me karakter dhe përkushtim.
Ai kishte luajtur gjithashtu si kapiten në fitoret historike të Kosovës ndaj Sllovakisë, duke treguar shpirtin luftarak dhe dedikimin për ekipin dhe përfaqësimin e vendit.
Momenti i Muriqit, duke qajtur pas humbjes, është një dëshmi e pasionit dhe përkushtimit që lojtarët kanë për fanellën e Kosovës dhe ëndrrën për të përfaqësuar vendin në skenat më të mëdha të futbollit. /Telegrafi/