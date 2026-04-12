Vedat Muriqi i pandalshëm në La Liga, shënon dy gola për katër minuta ndaj Rayo Vallecanos
Ylli i Kosovës Vedat Muriqi po vazhdon shkëlqimin në La Liga, ndërsa ka shënuar dy gola ndaj Rayo Vallecanos.
Për vetëm katër minuta, Muriqi realizoi dy herë për t’i dhënë një epërsi të dyfishtë Mallorcas, që po vazhdon të luftojë për qëndrimin në kampionatin spanjoll.
Fillimisht, Muriqi u gjend në vendin e duhur për të përfituar nga një top i kthyer për ta zhbllokuar epërsinë (36’).
🚨 VEDAT MURIQI — THE REAL WEAPON ON SET PIECES!
🇪🇸 MALLORCA 1-0 RAYO VALLECANO pic.twitter.com/yakghfzIsz
— KING OF GOALS (@KingUnited100) April 12, 2026
Kurse, pak më vonë përfitoi nga harkimi i Zito Luvumbo dhe me një goditje të saktë e mposhti sërish portierin mysafir për ta dyfishuar epërsinë (40’).
⚽️ Vedat Muriqi l’a encore fait (de nouveau). 2-0 pour Mallorca. pic.twitter.com/e0WLNQbdlM
— LigActu 🇪🇸 (@LigActu) April 12, 2026
Vedat Muriqi kësisoj shkon në kuotën e 21 golave, vetëm dy mbrapa Kylian Mbappes që prinë në La Liga./Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate