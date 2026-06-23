Një person vdes në një aksident mes dy veturash në Vranidoll të Prishtinës
Një person ka ndërruar jetë sot rreth orës 12:00 në një aksident mes dy veturash në fshatin Vranidoll të Prishtinës.
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për Prishtinën, Enis Pllana.
Sipas tij, vdekja e viktimës është konstatuar nga ekipi mjekësor emergjent në vendin e ngjarjes.
“Rreth orës 12:00, Policia ka pranuar informatën se në fshatin Vranidoll të Prishtinës ka ndodhur një aksident trafiku me pasoja fatale. Në aksident kanë qenë të përfshira dy automjete. Si pasojë e lëndimeve të marra, një person ka humbur jetën. Vdekja e tij është konstatuar nga ekipi mjekësor emergjent në vendin e ngjarjes”, ka thënë Pllana.
Tutje ai tha se njësitet e Trafikut Rajonal të Prishtinës, në koordinim me prokurorin e shtetit, janë duke ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore për sqarimin e rrethanave të këtij aksidenti. /Telegrafi/