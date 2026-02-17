Vatikani do të përdorë inteligjencën artificiale për të përkthyer Meshën në 60 gjuhë në Bazilikën e Shën Pjetrit
Vatikani do të ofrojë përkthime të drejtpërdrejta të Meshës të asistuara nga inteligjenca artificiale në 60 gjuhë, ndërsa Kisha Katolike përqafon dhe i kushton vëmendje paralajmërimeve në lidhje me teknologjinë.
Shërbimi do t'u lejojë besimtarëve të ndjekin shërbesat në telefonat e tyre inteligjentë dhe do të lansohet javën e ardhshme gjatë festimeve kryesore në Bazilikën e Shën Pjetrit, e cila shënon 100-vjetorin e Katërt të përkushtimit të kishës, i cili zgjat nga viti 1626 deri në vitin 2026.
"Bazilika e Shën Pjetrit, për shekuj me radhë, ka mirëpritur besimtarët nga çdo komb dhe gjuhë", tha në një deklaratë Kardinali Mauro Gambetti, Kryeprift i Bazilikës së Shën Pjetrit dhe Vikar i Përgjithshëm i Qytetit të Vatikanit.
"Duke vënë në dispozicion një mjet që i ndihmon shumë njerëz të kuptojnë fjalët e liturgjisë, ne dëshirojmë t'i shërbejmë misionit që përcakton qendrën e Kishës Katolike, universale nga vetë thirrjen e saj", shtoi ai, transmeton Telegrafi.
Përkthimi i AI do të funksionojë me anë të kodit QR që pjesëmarrësit mund ta skanojnë në hyrjet e Vatikanit. Ata më pas do të kenë përkthime audio dhe teksti në kohë reale përmes shfletuesve të tyre të internetit, pa pasur nevojë të shkarkojnë një aplikacion.
Sistemi i përkthimit përdor Lara-n, një inteligjencë artificiale të zhvilluar nga kompania e zgjidhjeve gjuhësore Translated, e cila është në bashkëpunim me Carnegie-AI LLC dhe profesor Alexander Waibel, një pionier në përkthimin e të folurit të mundësuar nga inteligjenca artificiale.
I pyetur nëse mjeti i përkthimit të inteligjencës artificiale mund të halucinojë ose të bëjë gabime, CEO dhe bashkëthemeluesi i Translated tha se çdo përkthim vjen me gabime, por "Lara ka bërë një hap të rëndësishëm përpara në reduktimin e tyre".
"Lara është projektuar për saktësi dhe jo për padurim për të kënaqur. Kjo kufizon ndjeshëm halucinacionet. Lara gjithashtu përdor më shumë kontekst sesa teknologjitë e mëparshme, duke i mundësuar asaj të qartësojë kuptimin shumë më efektivisht", tha ai për Euronews Next.
Ndërkohë, Waibel është një këshilltar shkencor në projekt dhe tha se teknologjia ishte një demonstrim i rëndësishëm i potencialit të inteligjencës artificiale për të nxitur mirëkuptimin njerëzor.
"Sot, ne shohim mundësinë për të thyer barrierat gjuhësore në kohë reale, të realizuara në një nga mjediset më kuptimplote të imagjinueshme", tha ai.
Ndërsa Vatikani duket se po e pranon inteligjencën artificiale, Papa Leo XIV tha në maj se inteligjenca artificiale paraqet sfida për mbrojtjen e "dinjitetit njerëzor, drejtësisë dhe punës". /Telegrafi/