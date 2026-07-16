Vapa ju prishi gjumin? Ja çfarë po i ndodh trupit tuaj sot
Nxehtësia e verës dhe netët tropikale e bëjnë të vështirë gjumin për shumë njerëz, dhe ekspertët paralajmërojnë se vetëm një natë pa gjumë mund të prishë përqendrimin, oreksin, humorin dhe nivelin e energjisë ditën tjetër.
Doktori David Garley nga Klinika e Gjumit më të Mirë tha se pasojat e mungesës së gjumit varen edhe nga kronotipi, domethënë ritmi natyror i zgjimit dhe përgjumjes.
Doktoresha Hana Patel thotë se pas një nate të keqe, njerëzit shpesh zgjohen të rraskapitur dhe pak të shqetësuar ndërsa trupi përpiqet të qëndrojë zgjuar. Qepallat tuaja ulen, sytë tuaj skuqen dhe fryhen, shfaqen rrathë të errët nën sy, mendoni më ngadalë dhe keni më pak stabilitet emocional.
Ndërsa dita përparon, niveli i kortizolit, hormonit të stresit, rritet, gjë që mund të rrisë vigjilencën në afat të shkurtër, por shoqërohet gjithashtu me ankth më të madh dhe imunitet më të dobët.
Mungesa e gjumit dobëson përqendrimin, kujtesën dhe aftësitë tuaja për zgjidhjen e problemeve, dhe më vonë mund të bini në gjumë për një kohë të shkurtër, gjë që mund të jetë e rrezikshme kur drejtoni makinën ose në situata të ngjashme. Ekspertët paralajmërojnë gjithashtu për ndryshime në oreks, pasi gjumi i dobët ndikon në hormonet leptinë dhe ghrelin, të cilat mund të rrisin urinë dhe dëshirat për karbohidrate.
Ata këshillojnë konsum të moderuar të kafeinës, një dietë më të lehtë, ushtrime gjatë ditës dhe dremitje të shkurtra prej 10 deri në 20 minutash, ndërsa për gjumin gjatë motit të nxehtë, ata rekomandojnë ajrosjen e dhomës dhe bërjen e një banje të vakët, jo të ftohtë me akull, para se të flini.