Vanesa e pranon: Në emocion e putha vëllanë në buzë - momenti që u bë viral në 'Ferma VIP'
Në spektaklin e së hënës të “Ferma VIP”, tre konkurrente – Vanesa, Malbora dhe Soni – u surprizuan nga produksioni me një moment të veçantë, pasi patën mundësinë të takonin vëllezërit e tyre.
Takimi u shoqërua me emocione të forta dhe reagime të menjëhershme, duke u kthyer në një nga skenat më të komentuara të mbrëmjes.
E para që fitoi sfidën dhe siguroi takimin ishte Vanesa, e cila sapo u përball me vëllanë e saj, nuk i fshehu emocionet: e përqafoi dhe e puthi menjëherë. Pamjet u shpërndanë me shpejtësi në rrjetet sociale dhe u komentuan gjerësisht, sidomos për shkak të mënyrës së puthjes, e cila u bë virale.
Ndërkohë, gjatë ditës së sotme, në një bisedë me Malborën, Vanesa e rikujtoi këtë situatë, duke pranuar se në atë moment kishte qenë aq e përfshirë emocionalisht, sa nuk e mbante mend qartë çfarë kishte thënë apo si ishte sjellë.
“Gjysmat nuk i mbaj mend çfarë kam folur me vëllain. Në fillim kur shkova e kam puthur… siç e puth unë, në buzë. Pastaj kam ndenjur dhe kam menduar, thashë kot e bëra,” u shpreh ajo.
Deklarata e Vanesës riktheu sërish vëmendjen te momenti i spektaklit, i cili vazhdon të diskutohet online, ndërsa “Ferma VIP” vijon të mbajë publikun të angazhuar me dinamikat dhe emocionet e konkurrentëve brenda fermës. /Telegrafi/