Vajza e Kim Jong-un drejtoi një tank me ushtarë, babai e vëzhgonte me krenari
Vajza e liderit të Koresë së Veriut, Kim Ju-ae, ka drejtuar një tank gjatë një stërvitjeje ushtarake që u mbikëqyr nga babai i saj, Kim Jong-un, ndërsa paraqitja e tyre e fundit publike së bashku ka nxitur spekulime se ajo mund të përgatitet si pasardhëse e tij.
Sipas agjencisë shtetërore koreano-veriore (KCNA), Kim ka mbikëqyrur një stërvitje taktike ofensive ku morën pjesë njësi tankesh dhe këmbësorie, duke bërë thirrje për forcimin e përgatitjeve për luftë.
Pamjet e publikuara nga mediat shtetërore tregojnë Kim Ju-ae duke drejtuar tankun, ndërsa Kim Jong-un qëndron mbi të bashkë me ushtarët, duke e vëzhguar me krenari.
Ekspertët theksojnë se ajo ka të ngjarë ta ketë drejtuar tankun me shpejtësi të ulët dhe në terren të rrafshët, duke shtuar se tanket moderne nuk janë shumë të ndërlikuara për t’u operuar në kushte të tilla.
Kim Ju-ae, që besohet se është rreth 13 vjeçe, është shfaqur gjithnjë e më shpesh në publik me babanë e saj që nga fundi i vitit 2022, duke marrë pjesë në aktivitete të ndryshme ushtarake dhe shtetërore.
Sipas vlerësimeve të shërbimeve të inteligjencës së Koresë së Jugut, ekziston mundësia që Kim Jong-un po e përgatit atë si pasardhëse, megjithëse disa analistë mbeten skeptikë për shkak të moshës së saj dhe strukturës tradicionale mashkullore të pushtetit në vend.
Kjo stërvitje zhvillohet në një kohë tensionesh të rritura, ndërsa Koreja e Veriut reagon ndaj ushtrimeve të përbashkëta ushtarake të SHBA-së dhe Koresë së Jugut, të cilat i konsideron si përgatitje për pushtim. /Telegrafi/