Vajza e Brigitte Macron ndjek hapat e nënës së saj, është në një lidhje me një partner 20 vjet më të ri se ajo
Tiphaine Auziere, vajza 42-vjeçare e Brigitte Macron, ka njoftuar se është në një lidhje me Antoine Lecomte, një instruktor kitesurfingu, i cili është 20 vjet më i ri se ajo, të cilin e takoi në Le Touquet.
Ajo ndau një video me Lecomte gjatë qëndrimit të saj në Amsterdam në rrjetet sociale. Së bashku me videon e udhëtimit të tyre, ai shkroi: "48 orë në Amsterdam me Madame".
Sipas The Telegraph, çifti u takua në vendpushimin francez Le Touquet, ku Lecomte punon si instruktor kitesurfing. Miku i ngushtë Tiphaine i tha gazetës franceze Gala: "Ishte menjëherë e qartë midis tyre"/
Ajo shtoi se ata i lidh dashuria për Le Touquet, emocionet, udhëtimet dhe sipërmarrja. Antoine, i cili drejton biznesin e tij, Mission Kiteboarding, përveç punës si instruktor i sporteve ujore, shkëmben edhe këshilla profesionale me partneren e tij. Miqtë e çiftit pohojnë se ajo do të udhëtojë së shpejti me të në Azi.
Njoftimi i lidhjes shpejt bëri krahasime me marrëdhënien midis nënës së saj, Brigitte Macron, dhe Presidentit Francez Emmanuel Macron, i cili është 24 vjet më i ri se ajo. Gala gjithashtu pohon se Tiphaine e mori seriozisht lidhjen dhe se ajo tashmë ia kishte prezantuar Antoine-it Elise dhe Aurele, fëmijët e Brigitte Macron nga martesa e saj e mëparshme, gjë që nuk e kishte bërë më parë.
Sipas të njëjtit burim, Antoine duhet të takohet së shpejti me zonjën e parë të Francës. Ai tha se Brigitte Macron reagoi ndaj marrëdhënies së tyre si çdo nënë: e vetmja gjë që ka rëndësi për të është lumturia e vajzës së saj.