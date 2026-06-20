Vajza 12-vjeçare inskenon rrëmbimin e saj për t’u marrë para prindërve
Një vajzë 12-vjeçare në Brazil ka tronditur familjen e saj pasi dyshohet se ka inskenuar rrëmbimin e vet me qëllim që të merrte para nga prindërit.
Sipas raportimeve, ajo krijoi një histori të rreme sikur ishte marrë peng dhe kërkoi një shumë parash si “shpërblim” për lirimin e saj.
Ngjarja shkaktoi panik te prindërit, të cilët besuan se vajza e tyre ishte viktimë e një krimi të rëndë.
Megjithatë, gjatë hetimeve u zbulua se rrëmbimi nuk kishte ndodhur dhe se e gjithë ngjarja ishte një skenar i krijuar nga vetë vajza.
Raste të ngjashme ku persona kanë shtirur rrëmbimin e tyre për të përfituar financiarisht janë raportuar edhe më parë në vende të ndryshme. Në disa raste, hetimet policore kanë zbuluar se “rrëmbyesit” ishin persona të afërt ose vetë viktimat e pretenduara.
Ekspertët paralajmërojnë se alarmet e rreme për rrëmbime mund të kenë pasoja serioze, pasi angazhojnë forcat e rendit dhe krijojnë stres të madh emocional për familjet. /Telegrafi/