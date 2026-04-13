Ushtria nigeriane godet aksidentalisht një treg gjatë një sulmi ajror, duke vrarë 200 persona
Një sulm i Forcave Ajrore Nigeriane që synonte rebelët xhihadistë goditi një treg lokal në verilindje, duke vrarë deri në 200 civilë, raportoi të hënën një kryetar lokal.
Zyrtarët konfirmuan një shkrepje të gabuar, por nuk dhanë detaje të mëtejshme, transmeton Telegrafi.
Amnesty International citoi të mbijetuarit të kenë thënë se të paktën 100 persona u vranë në sulmin ajror të shtunën në një fshat në shtetin Yobe, pranë kufirit me shtetin Borno, i cili është epiqendra e kryengritjes që ka shkatërruar rajonin për më shumë se një dekadë.
"Ne kemi fotografitë e tyre dhe ato përfshijnë fëmijë", tha Isa Sanusi, drejtori i Amnesty International për Nigerinë, duke iu referuar viktimave.
"Ne jemi në kontakt me njerëzit që janë atje, kemi folur me spitalin. Ne kemi folur me personin përgjegjës për viktimat dhe kemi folur me viktimat", shtoi ai.
Një punonjës në spitalin e përgjithshëm Geidam në Yobe, tha se të paktën 23 persona të plagosur në incident po merrnin trajtim. Punonjësi foli në mënyrë anonime pasi nuk ishte i autorizuar të fliste me median.
Shkelje të tilla zjarri janë të zakonshme në Nigeri, ku ushtria shpesh kryen sulme ajrore për të luftuar grupet e armatosura që kontrollojnë enklava të gjera pyjore.
Të paktën 500 civilë kanë vdekur që nga viti 2017 në shkëmbime të tilla zjarri, sipas një numri të vdekjeve të raportuara të kryera nga agjencia e lajmeve AP.
Analistët e sigurisë tregojnë për boshllëqe në mbledhjen e inteligjencës, si dhe koordinim të pamjaftueshëm midis trupave tokësore, aseteve ajrore dhe palëve të interesuara.
Tregu i madh dhe i largët i vendosur pranë kufirit Borno-Yobe dihet se përdoret shpesh nga militantët e Boko Haram për të blerë furnizime ushqimore.
Abdulmumin Bulama, një anëtar i një grupi sigurie civile që punon me ushtrinë nigeriane në verilindje, tha se kishte inteligjencë se terroristët e Boko Haram ishin mbledhur shumë afër tregut dhe po planifikonin një sulm ndaj komuniteteve aty pranë.
"Informacioni u nda dhe avioni i Forcave Ajrore veproi bazuar në informacionin e besueshëm", tha Bulama.
Qeveria e Shtetit Yobe konfirmoi në një deklaratë se një sulm ushtarak nigerian po synonte një fortesë të grupit xhihadist Boko Haram në zonë, dhe se "disa njerëz që shkuan në tregun javor Jilli u prekën".
Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave të Shtetit Yobe pranoi gjithashtu se kishte ndodhur një incident që rezultoi në "viktima që prekin disa tregtarë", dhe tha se kishte dërguar ekipe reagimi në zonë. /Telegrafi/