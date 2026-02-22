Bosi meksikan i drogës "El Mencho" është vrarë në një operacion ushtarak, ka thënë një zyrtar.

Udhëheqësi i Kartelit të Gjeneratës së Re të Jalisco-s, emri i vërtetë i të cilit është Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, vdiq të dielën, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.

Një zyrtar, i cili kërkoi anonimitet sepse nuk ishte i autorizuar të fliste publikisht, ka thënë se operacioni ushtarak u krye në shtetin perëndimor të Jalisco-s.

Ai pasoi disa orë bllokimesh rrugore me automjete të djegura në Jalisco dhe shtete të tjera.

Taktika të tilla përdoren zakonisht nga kartelet për të bllokuar operacionet ushtarake.

Departamenti i Shtetit i SHBA-së kishte ofruar një shpërblim deri në 15 milionë dollarë për informacion që çoi në arrestimin e El Mencho-s.

Në shkurt, administrata Trump e shpalli kartelin si një organizatë terroriste të huaj. /Telegrafi/

