Ushtria meksikane vret udhëheqësin e kartelit të fuqishëm të trafikut të drogës – për të cilin SHBA kishin ofruar 15 milionë dollarë
Bosi meksikan i drogës "El Mencho" është vrarë në një operacion ushtarak, ka thënë një zyrtar.
Udhëheqësi i Kartelit të Gjeneratës së Re të Jalisco-s, emri i vërtetë i të cilit është Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, vdiq të dielën, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Një zyrtar, i cili kërkoi anonimitet sepse nuk ishte i autorizuar të fliste publikisht, ka thënë se operacioni ushtarak u krye në shtetin perëndimor të Jalisco-s.
Ai pasoi disa orë bllokimesh rrugore me automjete të djegura në Jalisco dhe shtete të tjera.
Jalisco bajo fuego, los mugrosos del CJNG han atacado a la población civil incendiando sus vehículos tras un operativo Federal en Tapalpa para detener a uno de sus líderes (Informacion en el enlace) https://t.co/gluTvoSJc0 pic.twitter.com/POz7VQSKTt
— Blog del Narco México (@blogdelnarcomex) February 22, 2026
Taktika të tilla përdoren zakonisht nga kartelet për të bllokuar operacionet ushtarake.
Departamenti i Shtetit i SHBA-së kishte ofruar një shpërblim deri në 15 milionë dollarë për informacion që çoi në arrestimin e El Mencho-s.
Në shkurt, administrata Trump e shpalli kartelin si një organizatë terroriste të huaj. /Telegrafi/