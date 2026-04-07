Ushtria izraelite në gatishmëri ndërsa afati i fundit i Trump për Iranin po afron
Ushtria izraelite është në gatishmëri dhe gati për të nisur sulme ndaj Iranit përpara afatit të fundit të presidentit të SHBA-së, Donald Trump që Irani të rihapë Ngushticën e Hormuzit, tha një burim sigurie izraelite për CNN.
Trump më parë kërcënoi të shkatërronte termocentralet e Iranit dhe infrastrukturën tjetër civile, duke thënë se vendi do të përballet me pasoja të rënda nëse nuk e hap rrugën ujore vendimtare deri në orën 20:00 të mbrëmjes të martën.
Burimi i sigurisë izraelite tha se janë përgatitur plane për një operacion të kombinuar SHBA-Izrael me koordinim të plotë ushtarak në pritje të një dritë jeshile nga Trump.
"Ne e dimë se ekziston mundësia që në orët e ardhshme presidenti të mund ta zgjasë ultimatumin në minutën e fundit - ose thjesht t'u japë urdhër aeroplanëve të ngrihen", shtoi burimi.
Një burim i veçantë izraelit i njohur me përgatitjet për një skenar të paparashikuar nëse diplomacia amerikane dështon, i tha CNN se objektivat kryesore janë infrastruktura kombëtare e Iranit, konkretisht objektivat që ishin lënë mënjanë paraprakisht për fundin e fushatës.
Burimi izraelit tha se Izraeli do të përqendrohet në objektet e energjisë dhe energjisë elektrike, ndërsa SHBA-të përqendrohen në objektivat e naftës.
Të hënën, Izraeli miratoi një listë të përditësuar të objektivave të vendeve të energjisë dhe infrastrukturës në Iran në rast se bisedimet diplomatike me SHBA-në dështojnë, thanë dy burime izraelite për CNN.
Veçmas, shefi i ushtrisë izraelite, gjeneral-lejtnant Eyal Zamir, tha të martën se "po i afrohemi një kryqëzimi strategjik në operacionin e përbashkët kundër Iranit".
"Deri më tani, kemi arritur arritje të rëndësishme, duke përfshirë edhe në lidhje me objektivat që vendosëm në fillim të operacionit. Ne do të vazhdojmë të veprojmë me vendosmëri dhe të thellojmë degradimin e regjimit", tha Zamir në një vlerësim të situatës. /Telegrafi/