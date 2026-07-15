Ushtria amerikane përgatit daljen përfundimtare nga Iraku
Ushtria amerikane do të largohet nga Iraku deri në fund të shtatorit, kanë thënë zyrtarë amerikanë dhe irakianë, pas një pranie 23-vjeçare që filloi me pushtimin e vitit 2003 kundër udhëheqësit të atëhershëm Sadam Husein.
Presidenti amerikan Donald Trump, duke qëndruar pranë kryeministrit irakian Ali al-Zaidi në Shtëpinë e Bardhë, tha "nuk mendojmë se kemi më nevojë për ushtrinë atje" dhe vuri në dukje marrëdhëniet në rritje të Irakut me kompanitë e naftës.
"Marrëdhënia është një marrëdhënie krejt e madhe ku nuk kemi nevojë për ushtrinë", tha Trump. "Ne jemi atje për t'i ndihmuar ata. Ne jemi atje për t'i mbrojtur ata nëse është e nevojshme. Por nuk mendojmë se kjo do të jetë e nevojshme".
Duke folur nëpërmjet një përkthyesi, al-Zaidi tha, "forcat amerikane do të dalin nga Iraku" deri më 30 shtator, "ndërsa kompanitë amerikane do të jenë brenda Irakut".
Pentagoni theksoi në një deklaratë të mëvonshme se po riafirmonte një marrëveshje të vitit 2024 me Irakun për të përfunduar misionin e tij kundër grupit terrorist DAESH, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Shefi i Pentagonit, Pete Hegseth, theksoi gjithashtu se një marrëdhënie normale dypalëshe mbrojtëse varet nga një mjedis i qëndrueshëm sigurie "i lirë nga presioni terrorist".
Shumë nga trupat amerikane të vendosura ende në Irak në kohën e marrëveshjes, e cila u bë gjatë administratës së Joe Biden, tashmë janë larguar.
SHBA-të e kanë zhvendosur barrën për luftimin e ISIS-it në Irak nga forcat amerikane dhe të koalicionit tek trupat irakiane që janë trajnuar nga ushtria amerikane.
E trupat amerikane kanë zvogëluar gjurmët e tyre, duke u tërhequr nga zonat dhe duke konsoliduar forcat. /Telegrafi/