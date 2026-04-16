Ushtria amerikane kryen një sulm tjetër ndaj një anije në Paqësorin Lindore, vriten tre persona
Ushtria amerikane tha të mërkurën se goditi një anije në Paqësorin Lindor, duke vrarë tre persona, në sulmet e fundit të administratës Trump, të cilat janë dënuar nga mbrojtësit e të drejtave të njeriut.
Komanda Jugore e SHBA-së pretendoi se anija operohej nga "organizata të caktuara terroriste" që nuk i identifikoi, transmeton Telegrafi.
Ajo shtoi se asnjë forcë ushtarake amerikane nuk u lëndua. Ajo i përshkroi të vrarët si "narko-terroristë meshkuj", pa ofruar detaje.
"Inteligjenca konfirmoi se anija po kalonte tranzit përgjatë rrugëve të njohura të trafikimit të drogës në Paqësorin Lindor dhe ishte e angazhuar në operacione të trafikimit të drogës", tha Komanda Jugore e SHBA-së në X.
Sulmi vjen një ditë pasi ushtria amerikane tha se një tjetër sulm i saj në Paqësorin Lindor vrau katër persona, ndërsa një sulm i veçantë të hënën në rajon vrau dy.
Administrata e presidentit Donald Trump ka goditur anije që i akuzon për transportimin e narkotikëve.
Sulmet e ushtrisë amerikane ndaj anijeve të tilla kanë vrarë më shumë se 170 persona që nga shtatori.
Ekspertët dhe mbrojtësit e të drejtave të njeriut, si në SHBA ashtu edhe në nivel global, kanë vënë në pikëpyetje ligjshmërinë e sulmeve.
Human Rights Watch ka thënë se sulmet përbëjnë "vrasje të paligjshme jashtëgjyqësore", ndërsa Unioni Amerikan i Lirive Civile i ka cilësuar pohimet e administratës Trump kundër atyre që ajo synon si "pretendime të pabazuara dhe që nxisin frikë". /Telegrafi/
