Ushtria amerikane tha të mërkurën se goditi një anije në Paqësorin Lindor, duke vrarë tre persona, në sulmet e fundit të administratës Trump, të cilat janë dënuar nga mbrojtësit e të drejtave të njeriut.

Komanda Jugore e SHBA-së pretendoi se anija operohej nga "organizata të caktuara terroriste" që nuk i identifikoi, transmeton Telegrafi.

Ajo shtoi se asnjë forcë ushtarake amerikane nuk u lëndua. Ajo i përshkroi të vrarët si "narko-terroristë meshkuj", pa ofruar detaje.

"Inteligjenca konfirmoi se anija po kalonte tranzit përgjatë rrugëve të njohura të trafikimit të drogës në Paqësorin Lindor dhe ishte e angazhuar në operacione të trafikimit të drogës", tha Komanda Jugore e SHBA-së në X.

Sulmi vjen një ditë pasi ushtria amerikane tha se një tjetër sulm i saj në Paqësorin Lindor vrau katër persona, ndërsa një sulm i veçantë të hënën në rajon vrau dy.

Administrata e presidentit Donald Trump ka goditur anije që i akuzon për transportimin e narkotikëve.

Sulmet e ushtrisë amerikane ndaj anijeve të tilla kanë vrarë më shumë se 170 persona që nga shtatori.

Ekspertët dhe mbrojtësit e të drejtave të njeriut, si në SHBA ashtu edhe në nivel global, kanë vënë në pikëpyetje ligjshmërinë e sulmeve.

Human Rights Watch ka thënë se sulmet përbëjnë "vrasje të paligjshme jashtëgjyqësore", ndërsa Unioni Amerikan i Lirive Civile i ka cilësuar pohimet e administratës Trump kundër atyre që ajo synon si "pretendime të pabazuara dhe që nxisin frikë". /Telegrafi/

