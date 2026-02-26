Ushtarët izraelitë kishin qëlluar vitin e kaluar një palestinez 14-vjeç dhe qëndruan pranë ndërsa ai po vdiste i mbuluar në gjak
Nëntorin e kaluar, një djalë 14-vjeçar palestinez me emrin Jad Jadallah u qëllua nga afër nga ushtarët izraelitë në një kamp refugjatësh në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Ndërsa Jad ishte i rrëzuar në një rrugicë, ushtarët krijuan një kordon rreth tij dhe bllokuan dy autoambulanca palestineze që të arrinin tek ai, transmeton Telegrafi.
Sipas pamjeve dhe dëshmive të dëshmitarëve okularë, ushtarët - 14 gjithsej - qëndruan rreth Jad rastësisht për të paktën 45 minuta ndërsa atij i rridhte gjak nga një ose më shumë plagë me armë zjarri.
Të gjithë ushtarët izraelitë marrin trajnim në trajtimin e traumave dhe çdo njësi luftarake izraelite duhet të ketë një mjek të trajnuar posaçërisht, por asnjë nga ushtarët nuk duket se i dha ndihmë mjekësore shpëtimtare Jad. Në disa momente, ata duket se injoruan përpjekjet e përsëritura të Jad për të tërhequr vëmendjen e tyre.
Forcat Mbrojtëse të Izraelit i thanë BBC-së se ushtarët kishin ofruar "trajtim fillestar mjekësor", por një zëdhënës refuzoi të jepte ndonjë detaj në lidhje me natyrën ose kohën e trajtimit.
IDF gjithashtu e ka akuzuar Jad për hedhjen e një guri, i cili, sipas rregullave të tyre të angazhimit, mund t'u lejojë ushtarëve të përdorin forcë vdekjeprurëse.
Por pamjet e incidentit tregojnë një ushtar të IDF-së duke hedhur një objekt pranë Jad pasi ai u qëllua, dhe më pas duke e fotografuar atë - një veprim që familja e Jad dhe një grup kryesor i të drejtave të njeriut thonë se duket të jetë një përpjekje për ta futur në kurth.
Ushtarët përfundimisht e ngarkuan Jad-in në pjesën e pasme të një automjeti ushtarak izraelit, por në një moment, para ose pasi ta bënin këtë, ai vdiq.
Ende nuk është e qartë se ku në trupin e tij ose sa herë është qëlluar, sepse ushtria izraelite ka refuzuar t'ia kthejë trupin e tij familjes dhe ka refuzuar t'u përgjigjet çdo pyetjeje në lidhje me lëndimet e tij.
Jad lindi dhe u rrit në al-Far'a, një kamp refugjatësh në Bregun Perëndimor që është shtëpia e rreth 10,000 palestinezëve. Së bashku me kampe të tjera të ngjashme në territoret e pushtuara, ai është subjekt i bastisjeve të shpeshta ushtarake izraelite, të cilat Izraeli thotë se janë të nevojshme për të luftuar grupet e armatosura që veprojnë atje.
Në shumë aspekte, vdekja e Jad nuk ishte e pazakontë. Sipas OKB-së, 55 fëmijë u vranë nga forcat izraelite në Bregun Perëndimor vitin e kaluar dhe 227 janë vrarë atje që nga sulmi i Hamasit më 7 tetor 2023 ndaj Izraelit.
Por dy gjëra bien në sy në këtë rast. E para është se Jad qëndroi në tokë i patrajtuar për kaq gjatë, me kaq shumë ushtarë përreth tij, ndërsa ai vdiq. E dyta është shfaqja e një sasie të konsiderueshme pamjesh të incidentit, të cilat BBC i ka verifikuar.
Momenti i saktë i të shtënave u kap nga një kamerë e sigurisë në kamp. Pamjet tregojnë tre djem që qëndrojnë në cep të një rrugice. Së pari ata shikojnë në të djathtën e tyre, ku, sipas dëshmitarëve okularë, automjetet ushtarake izraelite ishin larguar pak çaste më parë drejt daljes së kampit.
Një nga dy miqtë me Jad në atë moment i tha BBC-së se djemtë kishin dalë jashtë pasi një postim në një grup mesazhesh për kampin tha se njësitë izraelite po largoheshin dhe djemtë po shikonin rreth qoshes për të kontrolluar.
Pa dijeninë e Jadit dhe miqve të tij, një grup prej katër ushtarësh izraelitë kishin pritur pas dhe po qëndronin vetëm disa metra larg, në të majtën e tyre, të fshehur pas murit.
Miqtë e Jadit i vunë re ushtarët të parët dhe ikën me vrap nëpër rrugicë. Jadi ose nuk i pa, ose i pa shumë vonë.
Pamjet e kamerave të sigurisë tregojnë se ushtari hyn në kornizë më pak se tre metra larg Jadit, pastaj duket se ngre pushkën e tij dhe hap zjarr.
Jadi bën një lëvizje që sugjeron se ky është momenti kur ai është goditur. Në kamp, mund të gjenden vrima plumbash që gërvishtin murin pikërisht në këtë vend.
Jadi, me shumë mundësi tashmë i plagosur, pastaj vrapon nëpër rrugicë dhe ushtari izraelit duket se kthehet, duke e drejtuar pushkën e tij ose të saj pas Jadit.
Pamjet e kamerave të sigurisë tregojnë pluhur që ngrihet në rrugicën përpara, duke sugjeruar se ushtari i IDF-së vazhdoi të qëllonte drejt Jadit nga pas ndërsa ai ikte me vrap.
Në pamje, shihet Jadi i rrëzuar vetëm pas disa metrash, duke u zhdukur nga korniza ndërsa bie. Pak më vonë, pamjet e kalimtarëve, të filmuara diskret nga një banor i kampit, kapen nga drejtimi tjetër në kamerat e sigurisë. Ky filmim do të kapte disa nga momentet e fundit të jetës së Jadit.
Ai tregon se adoleshenti duket se bën përpjekje të përsëritura për të tërhequr vëmendjen e ushtarëve, duke tundur krahët dhe duke hedhur kapelen drejt tyre. Ushtarët duket se i injorojnë përpjekjet e tij dhe e godasin kapelen me shkelm.
E njoftuar për të shtënat, nëna e Jadit u përpoq ta arrinte atë në këmbë, por u bllokua nga ushtarët izraelitë, thanë ajo dhe dëshmitarë të tjerë okularë.
Një banor tjetër bëri një telefonatë emergjence dhe një autoambulancë u dërgua menjëherë, duke mbërritur në vendngjarje tetë minuta më vonë, sipas regjistrave të thirrjeve të ofruara për BBC nga Gjysmëhëna e Kuqe Palestineze. /Telegrafi/