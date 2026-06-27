Ushtarët e Norvegjisë performojnë festimin "Viking Row" në mbështetje të kombëtares së tyre
Ushtarët norvegjezë kanë tërhequr vëmendje në rrjetet sociale me një performancë të veçantë dhe të sinkronizuar, të realizuar në mbështetje të ekipit kombëtar të Norvegjisë që po garon në Kupën e Botës FIFA 2026.
Në një video të publikuar në kanalet zyrtare të Forcave të Armatosura Norvegjeze, shihen ushtarë të rreshtuar dhe të ulur në tokë, duke kryer lëvizje të koordinuara që imitojnë lëvizjet tradicionale në stilin e vikingëve.
Në këtë kuadër, Norvegjia vazhdon rrugëtimin e saj në Kupën e Botës FIFA 2026, ku përballet me konkurrencë të fortë nga kombëtare të tjera.
Në këtë sfond sportiv, edhe gjestet simbolike si performanca e ushtarëve norvegjezë marrin një kuptim më të gjerë, duke reflektuar mbështetjen kombëtare dhe lidhjen mes sportit, identitetit dhe krenarisë shtetërore.
Këto lloj iniciativash tregojnë se futbolli në Norvegji nuk shihet vetëm si garë sportive, por edhe si një element që bashkon institucione, shoqëri dhe kulturë rreth një qëllimi të përbashkët. /Telegrafi/