Universiteti i Prishtinës kërkon ndërhyrje urgjente ndaj aktiviteteve ilegale në kampus
Universiteti i Prishtinës (UP) ka përsëritur thirrjen publike drejtuar institucioneve ligjzbatuese për të ndërhyrë ndaj aktiviteteve të dyshuara ilegale ndërtimore dhe biznesore në hapësirat e kampusit qendror universitar.
Sipas reagimit të UP-së, aktivitetet po zhvillohen në zonën mes Biblioteka Qendrore Universitare e Prishtinës dhe hapësirave të Instituti i Kimisë i Universitetit të Prishtinës. Personeli i universitetit ka kërkuar nga institucionet kompetente që të ndalin këto veprimtari dhe të krijojnë kushte që universiteti të zhvillojë veprimtarinë e tij pa pengesa.
UP-ja u ka bërë thirrje të veprojnë Prokuroria e Shtetit e Kosovës, Policia e Kosovës përkatësisht Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit, si dhe Komuna e Prishtinës përmes Drejtorisë së Inspekcionit.
Sipas universitetit, për punimet dhe aktivitetet e dyshuara ilegale në këtë pjesë të kampusit, inspekcioni komunal ishte njoftuar nga zyrtarët e UP-së më 23 shtator dhe 25 tetor 2025. Megjithatë, sipas tyre, drejtori i inspekcionit kishte dalë në vendin e ngjarjes vetëm më 27 tetor 2025, pa ndërmarrë veprime konkrete për ndalimin e aktiviteteve.
UP-ja gjithashtu kundërshton deklaratat e mëhershme nga Komuna e Prishtinës, sipas të cilave objekti po rinovohej për nevojat e studentëve. Sipas universitetit, në terren po zhvillohet një veprimtari tjetër, pasi në rrjetet sociale objekti prezantohet si “Zoe Hotel”, i përshkruar si hotel luksoz i tipit “boutique” për klientelë biznesi dhe turizëm urban.
Universiteti thekson se ka reaguar që në fillim të ndryshimeve në këtë hapësirë dhe tani kërkon sërish nga institucionet komunale dhe qendrore që të trajtojnë këtë rast, të cilin e cilëson si keqpërdorim të hapësirave universitare për qëllime ndërtimore dhe biznesore ilegale.
UP paralajmëron se nëse institucionet nuk ndërmarrin veprime për ndalimin e këtyre aktiviteteve, universiteti do të rezervojë të drejtën që të pengojë qasjen e palëve të treta në hapësirat e kampusit.
Menaxhmenti i universitetit thekson gjithashtu se është i vendosur të rikthejë të gjitha pronat e uzurpuara të institucionit në mënyrë që ato të vihen në shërbim të arsimit, kërkimit shkencor dhe aktiviteteve studentore.