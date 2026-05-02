Specialja s’e njeh Avokatin e Popullit të Kosovës, për raportin e britanikëve thonë se “s’e ka të qartë statusin”
Dhomat e Specializuara kanë thënë se i vetmi autoritet që mund të merret me proceset brenda gjykatës është institucioni i Avokatit të Popullit i Gjykatës Speciale.
Kështu kanë thënë për RTK nga Haga, pasi institucioni i Avokatit të Popullit të Republikës së Kosovës kanë pasur shqetësime lidhur me procesin e gjykimit në Hagë dhe kanë publikuar edhe një raport të një organizate britanike e cila ka vërtetuar shqetësimet.
Nga Gjykata Speciale kanë thënë se nuk e kanë të qartë se cili është statusi i raportit të britanikëve.
“Sipas Kushtetutës së Kosovës, është Avokati i Popullit i Dhomave të Specializuara ka mandat për proceset në Gjykatë dhe jo Avokati i Popullit të Kosovës. Nuk është e qartë se cili është statusi i raportit”, kanë thënë nga Specialja.