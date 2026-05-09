Unioni i Bizneseve Shqiptaro-Gjermane zgjodhi Kryesinë e re
Unioni i Bizneseve Shqiptaro-Gjermane ka zgjedhur Kryesinë e re që do ta udhëheqë organizatën në mandatin e ardhshëm.
Sipas njoftimit, Kuvendi i Rregullt Zgjedhor i UNION der albanischen und deutschen Unternehmen in Deutschland e.V. u mbajt më 9 maj 2026 në Düsseldorf të Gjermanisë, ku anëtarët, pas një procesi të cilësuar si demokratik dhe transparent, votuan për përbërjen e re drejtuese.
Kryesia e re përbëhet nga:
- Zenun Krasniqi – Kryetar i Kryesisë
- Afrim Osmanaj – Nënkryetar
- Faton Shehu – Nënkryetar
- Irfan Purçuku – Sekretar i Përgjithshëm
- Shkëndije Pacolli – Anëtare
- Burim Kuraja – Anëtar
- Irfan Tërnava – Anëtar
Në Kuvend u shpreh mirënjohje për Kryetarin e deritanishëm, Nazmi Viqa, si dhe për udhëheqjen dhe anëtarët e Kryesisë së kaluar, për kontributin e tyre në konsolidimin e strukturave organizative, zgjerimin e rrjetit të anëtarëve dhe forcimin e rolit të Unionit si platformë për përfaqësimin e interesave të bizneseve shqiptaro-gjermane.
Po ashtu, falënderim i veçantë iu shpreh bankës OneFor, sponsorit gjeneral të takimit, për mbështetjen në organizimin e Kuvendit.
Kryetari i ri, Zenun Krasniqi, falënderoi anëtarët për besimin dhe theksoi se mandati i tij do të karakterizohet nga transparenca, bashkëpunimi dhe përkushtimi. Ai nënvizoi se prioritetet e Kryesisë së re do të jenë forcimi i bashkëpunimit ndërmjet bizneseve, mbështetja e sipërmarrësve të rinj, krijimi i mundësive të reja për zhvillim dhe përfaqësimi më i fuqishëm i interesave të përbashkëta të komunitetit të biznesit shqiptaro-gjerman.
Sipas njoftimit, Kryesia e re synon të intensifikojë aktivitetet e rrjetëzimit, promovimit të investimeve, avancimit të partneriteteve strategjike dhe krijimit të urave të reja të bashkëpunimit ekonomik ndërmjet Gjermanisë dhe trojeve shqiptare.
Unioni i Bizneseve Shqiptaro-Gjermane vlerësohet si një nga platformat kryesore të organizimit dhe përfaqësimit të bizneseve shqiptare në Gjermani, duke synuar fuqizimin e sipërmarrjes dhe zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik.