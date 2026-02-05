Ulet numri i të prekurve me grip në Maqedoni
Gripi në Maqedoni po fillon të humbasë forcën e tij, sipas të dhënave të fundit nga Instituti i Shëndetit Publik (ISHP). Në javën e pestë të vitit 2026, në periudhën nga 26 janari deri më 1 shkurt, u regjistruan 1,498 raste të gripit dhe sëmundjeve të ngjashme me gripin, që është rënie prej 12.3 përqind krahasuar me javën e kaluar, kur u regjistruan 1,708 raste.
Edhe pse kjo periudhë e sezonit zakonisht sjell rritje të numrit të të sëmurëve, të dhënat epidemiologjike tregojnë se trendi javor ka qenë në rënie për javën e dytë radhazi. Përveç kësaj, numri i rasteve të raportuara është dukshëm më i ulët krahasuar me të njëjtën javë të sezonit të kaluar, si dhe me të ashtuquajturën kurbë tipike epidemike bazuar në të dhënat nga 15 vitet e fundit. Sipas ISHP-së, incidenca aktuale javore vlerësohet si aktivitet i ulët i virusit.
"Një vdekje e lidhur me gripin u raportua gjithashtu në të njëjtën periudhë. Bëhet fjalë për një burrë 62-vjeçar nga Tetova, i shtruar në Departamentin e Sëmundjeve Infektive të Spitalit Klinik në Tetovë. Pacienti kishte sëmundje shoqëruese, nuk ishte vaksinuar kundër gripit sezonal dhe gripi A u konfirmua në laborator. Me këtë rast, numri i përgjithshëm i vdekjeve që lidhen me gripin në sezonin 2025/2026 është katër".
"Numri më i madh i rasteve të regjistruara është tek personat e moshës 15 deri në 64 vjeç (866 raste). Kjo pasohet nga: fëmijët nga 5 deri në 14 vjeç - 247 raste, personat mbi 65 vjeç - 224 raste, fëmijët nga 0 deri në 4 vjeç - 161 raste".
"Edhe pse më të infektuarit janë midis të rriturve, incidenca më e lartë është regjistruar tek fëmijët nga 0 deri në 4 vjeç, gjë që e bën këtë grup veçanërisht të prekshëm", thonë nga ISHP./Telegrafi/