Ulet numri i personave të prekur nga gripi në Maqedoninë e Veriut
Edhe pse të dhënat epidemiologjike tregojnë për një rënie të numrit të rasteve të reja, gripi sezonal vazhdon të ketë pasoja serioze për kategoritë më të prekshme. Instituti i Shëndetit Publik raporton se është regjistruar një tjetër viktimë, duke e çuar numrin e vdekjeve që nga fillimi i sezonit në katër.
Vdekja e fundit është një burrë 62-vjeçar nga Tetova, i cili ishte shtruar në Departamentin e Sëmundjeve Infektive të Spitalit Klinik në qytet për shkak të një pasqyre të rëndë klinike.
Laboratori i pacientit konfirmoi Influencën A, dhe gjendja e tij u përkeqësua më tej për shkak të sëmundjeve kronike ekzistuese. Sipas mjekëve, pacienti nuk ishte vaksinuar kundër gripit sezonal, gjë që paraqiste një rrezik shtesë.
Instituti i Shëndetit Publik deklaron se, pavarësisht vdekjeve, shifrat e fundit tregojnë një trend inkurajues.
Në javën e fundit të janarit u regjistruan 1,498 raste, që është një rënie prej 12.3 përqind krahasuar me javën e kaluar.
Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, kur numri i rasteve tejkaloi 3,000, vala e këtij viti ka një intensitet dukshëm më të ulët.
Numri më i lartë i rasteve u regjistrua përsëri në Shkup - 473. Një numër i lartë rastesh u regjistrua gjithashtu në Prilep me 146 raste dhe në Strumicë me 139. Në të kundërt, nuk u regjistruan raste të gripit në Berovë, Delçevë dhe Kriva Pallankë.
Sipas strukturës së moshës, shumica e të infektuarve janë persona të moshës 15 deri në 64 vjeç, por incidenca më e lartë u vu re tek fëmijët deri në 4 vjeç. Ekspertët theksojnë se kjo është e pritshme për këtë periudhë të vitit, kur viruset përhapen lehtësisht në grupe të tilla si kopshtet.