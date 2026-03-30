Ulen çmimet e derivateve të naftës në Maqedoninë e Veriut
Komisioni Rregullator për Energjetik (KRRE) njofton se ka marrë vendim për uljen e çmimit të derivateve të naftës për 1.41% krahasuar me vendimin e 23.3.2026, shkruan Telegrafi Maqedoni.
Çmimi me pakicë i benzinës EUROSUPER BS-95 ulet për 2.50 den/litër, ndërsa çmimi me pakicë i benzinës EUROSUPER BS-98 ulet për 3.00 den/litër.Çmimi me pakicë i EURODIZEL (D-E V) nuk ndryshon.
Çmimi me pakicë i vajit ekstra të lehtë shtëpiak (EL-1) rritet me 0.50 den/litër, ndërsa çmimi me pakicë i vajit të karburantit M-1 NS ulet me 0.663 den/kg dhe tani do të arrijë në 50.410 den/kg.
Nga data 31.3.2026, nga ora 00:01, çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:
EUROSUPER BS - 95 do të shitet për 84.00 (denarë/litër)
Benzinë motorike EUROSUPER BS - 98 do të shitet për 85.50 (denarë/litër)
Naftë EURODIESL BS (D-E V) do të shitet për 95.50 (denarë/litër)
Vaj ekstra i lehtë për karburant 1 (EL-1) do të shitet për 92.50 (denarë/litër)
Mazut M-1 NS do të shitet për 50.410 (denarë/kilogram)./Telegrafi/