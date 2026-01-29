Ukraina publikon videon me goditjet më të mëdha të sulmeve me dronë të vitit 2025 mbi objektivat ruse
Shërbimi i Sigurisë i Ukrainës (SBU) publikoi një video përmbledhje të asaj që thotë se ishte shkatërrimi i aeroplanëve ushtarakë rusë me vlerë më shumë se 1 miliard dollarë në sulmet me dronë me rreze të gjatë veprimi të kryera nga Qendra e saj e Operacioneve Speciale "A", e njohur edhe si "Alpha".
"Armiku është mësuar të ndihet i sigurt në prapavijë të thellë. Por për forcat speciale të 'Alpha'-s, distanca ka pushuar së qeni e rëndësishme prej kohësh", shkroi SBU në një postim në mediat sociale.
Videoja shoqëruese përmban pamje nga droni që tregojnë disa aeroplanë rusë të shënjestruar, transmeton Telegrafi.
Sipas SBU-së, numri përfshin 11 bombardues luftarakë, tre helikopterë dhe një aeroplan transportues, duke e çuar totalin e kombinuar në më shumë se 1 miliard dollarë.
Sulmet e SBU-së synojnë gjithashtu aspekte të tjera të ushtrisë së Rusisë - disa salla prodhimi u shkatërruan në një fabrikë të madhe dronësh në Taganrog pas një operacioni të përbashkët sulmi nga Marina ukrainase dhe SBU javën e kaluar.
Fabrika Atlant Aero, ndër pjesë të tjera për dronë dhe pajisje ushtarake, prodhoi dronin famëkeq rus Molniya ("Vetëtima"), një municion i lirë me krahë fiks që përdoret gjerësisht nga forcat ruse në të gjithë vijën e frontit.
Njoftimi që konfirmon dëmtimin e kapacitetit të prodhimit të objektit u publikua nga Marina më 16 janar, pasi SBU raportoi për herë të parë sulmin tre ditë më parë. /Telegrafi/