Ukraina prezanton bonuse, 2,200 dollarë për kapjen e rusëve - 330 për vrasjen e tyre
Ministria ukrainase e Mbrojtjes njoftoi se trupat ukrainase do të marrin shpërblime në para për kapjen ose shkatërrimin e personelit armik në kuadër të fazës së parë të një reforme të plotë të Forcave të Mbrojtjes.
Shpërblimet rrjedhin nga Rezoluta e Kabinetit të Ministrave, e cila nisi një projekt eksperimental që prezantoi pagesa shtesë për rezultatet e luftimeve, sipas ministrisë.
Ministria e përshkroi masën si pjesë të fazës së parë të transformimit të Forcave të Mbrojtjes, transmeton Telegrafi.
Ajo i përcaktoi pagesat si një mënyrë për të shpërblyer anëtarët e shërbimit në vijën e parë për veprime të konfirmuara kundër personelit armik.
Ministria vendosi dy nivele shpërblimesh: afërsisht 2,200 dollarë për marrjen rob të një anëtari të shërbimit armik; rreth 330 dollarë për shkatërrimin e personelit armik.
Kur disa anëtarë të shërbimit marrin së bashku një rob, vuri në dukje ministria, shpërblimi më i madh ndahet në mënyrë proporcionale midis tyre.
Bonusi për shkatërrimin e personelit armik në armë zjarri ose luftime trup më trup paguhet vetëm kur mbështetet nga konfirmimi përkatës me video, shtoi ministria.
Pagesat shpërndahen me udhëzimin e komandantit të njësisë, së bashku me pagën e rregullt, shpjegoi ministria.
Një ushtar armik i kapur mban gjithashtu vlerë përtej fushës së betejës, duke shërbyer si monedhë në shkëmbimet e të burgosurve që Ukraina kryen me Rusinë.
Shkëmbimi më i fundit, më 26 qershor, ktheu 160 ukrainas të mbajtur që nga viti 2022, duke e çuar totalin e të rikuperuarve nga robëria ruse në 9,606 anëtarë të shërbimit dhe civilë që nga fillimi i shkëmbimeve.
Shpërblimet për veprim formojnë shtresën më të re të një transformimi më të gjerë ushtarak të vënë në lëvizje të njëjtin muaj.
Më 12 qershor, Ukraina filloi rishikimin e parë të shërbimit të saj ushtarak, duke u zhvendosur drejt një force profesionale, të bazuar në kontrata me kushte të fiksuara, paga më të larta luftarake, garanci lirimi dhe kushte të barabarta për vullnetarët e huaj.
Faza e parë përqendrohet në këmbësorinë dhe brigadat luftarake, duke çiftëzuar kontratat e reja me rregulla më të qarta se ku dhe sa kohë shërben një ushtar.
Kjo reformë gjithashtu riformësoi stimujt e fushës së betejës, duke zgjeruar bonuset për detyrë që dikur ishin të kufizuara vetëm për operatorët e dronëve, në njësitë e këmbësorisë dhe sulmit.
Sipas kontratave të reja, paga mujore në vijën e kontaktit është mesatarisht rreth 6,700 dollarë dhe mund të kalojë 10,000 dollarë, me shpërblime ditore të lidhura me mbajtjen e pozicioneve luftarake, misionet e kërkimit dhe shkatërrimit dhe operacionet e sulmit. /Telegrafi/