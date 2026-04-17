Ukraina përdor aeroplanë trajnues për të rrëzuar dronë rusë në Odesa
Një ekuipazh i Forcave Ajrore të Ukrainës, i cili operon me aeroplan Yak-52, po përdoret për të rrëzuar dronë sulmues dhe zbulues rusë në rajonin e Odesës.
Sipas raportimeve, këta aeroplanë të lehtë po shfrytëzohen në mënyrë të pazakontë për misione kundër dronëve, duke u ngritur në ajër për të identifikuar dhe neutralizuar pajisjet pa pilot që përdoren për sulme dhe zbulim.
Veprimet po zhvillohen në hapësirën ajrore mbi jugun e Ukrainës, ku aktiviteti i dronëve është veçanërisht i shpeshtë.
Kjo qasje tregon përdorimin e mjeteve të thjeshta ajrore në role mbrojtëse, në kushtet kur mbrojtja ajrore përballet me presion të vazhdueshëm nga sulmet me dronë.
Ndryshe, Yak-52 është një aeroplan i lehtë, me dy vende, i projektuar fillimisht në Bashkimin Sovjetik për trajnim pilotësh.
Ai është ndërtuar nga Yakovlev Yak-52 dhe ka mbetur i njohur për thjeshtësinë, qëndrueshmërinë dhe aftësinë për manovra akrobatike. /Telegrafi/