Ukraina i afrohet gjithnjë e më shumë anëtarësimit në BE me hapjen e një grupi tjetër
Ministrat në Bruksel miratuan të martën hapjen e një pjese tjetër të negociatave të pranimit të Ukrainës. Vendimi vazhdon erozionin e një bllokimi dyvjeçar të shkaktuar nga ish-kryeministri hungarez Viktor Orbán.
Oferta e Ukrainës për t'u anëtarësuar në Bashkimin Evropian iu afrua më shumë realitetit të martën, me ministrat e çështjeve të BE-së që miratuan zyrtarisht hapjen e Grupit 6.
"Sot kemi arritur një tjetër moment historik në udhëtimin e anëtarësimit të Ukrainës në BE duke hapur një tjetër grup kyç negociatorësh", tha Ministri irlandez Thomas Byrne pas njoftimit.
"Kjo është një dëshmi e angazhimit të vendit për të ecur përpara sa më shpejt të jetë e mundur", shtoi ai, transmeton Telegrafi
Irlanda mban Presidencën e Këshillit të BE-së me rotacion dhe flet në emër të 27 shteteve anëtare të BE-së si pjesë e diskutimeve.
Grupi 6 përfshin marrëdhëniet e jashtme dhe konsiderohet një temë thelbësore brenda kornizës së negociatave të pranimit në BE. Vetëm një grup tjetër është hapur për Ukrainën: Grupi 1, i cili mbulon bazat dhe sundimin e ligjit.
Grupi 6 pritet gjithashtu të hapet për Moldavinë të martën, me rrugët e pranimit të vendeve në BE të lidhura.
Një sërë kapitujsh pranimi – të cilët janë pjesë të grupeve – pritet të mbyllen gjithashtu për kandidatët kryesorë të Ballkanit Perëndimor, Shqipërinë dhe Malin e Zi, në atë që është quajtur një “Super e Martë” e pranimit.
Në rrugën e saj drejt takimit të së martës, Komisionerja Evropiane për Zgjerimin, Marta Kos tha se “momenti i sotëm tani duhet të shndërrohet në rezultate në terren”.
Ukraina dhe Moldavia aplikuan për anëtarësim në BE pas pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia në vitin 2022, të dy vendet kërkojnë të forcojnë sigurinë dhe mbrojtjen e tyre kundër Rusisë.
Lajmi për hapjen e më shumë grupeve për Ukrainën i jep fund një bllokimi politik dyvjeçar të udhëhequr nga ish-kryeministri hungarez Viktor Orbán, i cili përdori vazhdimisht votën e tij në këshill për të penguar progresin.
Orbán e kishte mbajtur pezull ofertën e pranimit të Kievit për shkak të një mosmarrëveshjeje në lidhje me trajtimin e pakicës hungareze në Ukrainën perëndimore.
Pasi u rrëzua nga rivali politik Péter Magyar në zgjedhjet e fundit parlamentare të Hungarisë, ofertat e anëtarësimit të Ukrainës dhe Moldavisë në BE janë bërë një progres i qëndrueshëm, me Grupin 1 që hapet në qershor. Kjo u nxit nga bashkëpunimi i qeverisë së re hungareze me palën ukrainase për të zgjidhur çështjen e pakicave.
Komisioni Evropian i konsideron të dy vendet teknikisht të gatshme për të hapur të gjitha grupet, që do të thotë se hapat e mëtejshëm varen nga pikëpamjet e 27 qeverive anëtare të bllokut. /Telegrafi/