Ukraina godet një rafineri nafte shumë të rëndësishme më shumë se 2,500 km pas kufirit rus
Forcat ukrainase kryen një sulm me dron në një rafineri nafte në qytetin rus të Omsk të hënën, duke goditur vendin më të rëndësishëm të prodhimit të karburantit në vend më shumë se 2,500 km nga kufiri Rusi-Ukrainë.
Rafineria e Naftës Omsk është më e madhja në Rusi, me një kapacitet të projektuar prej rreth 22 milionë ton naftë bruto në vit, transmeton Telegrafi.
Ajo prodhon benzinë, naftë, vajguri aviacioni dhe produkte të tjera të naftës, duke përfshirë karburantin e përdorur nga ushtria ruse.
Objekti më parë ishte konsideruar përtej mundësisë së fushatës së sulmeve të thella të Kievit, por sipas Forcave të Operacioneve Speciale të Ukrainës, sulmi i së hënës dëmtoi pajisjet kritike të uzinës, në veçanti njësinë kryesore të rafinimit të naftës, e përshkruar si komponenti më jetësor i rafinerisë.
Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës tha se një zjarr shpërtheu në vend pas sulmit me dron, dhe pamjet e postuara në internet dukeshin se tregonin një kolonë të fuqishme zjarri dhe tymi që ngrihej nga rafineria.
Zyrtarët ukrainas thanë se Omsk ishte "i fundit nga 11 prodhuesit më të mëdhenj të naftës në Federatën Ruse" që u godit nga forcat ukrainase, duke nënvizuar shkallën e fushatës së Kievit kundër sektorit të rafinimit të Rusisë.
Para 6 korrikut, Omsk ishte një nga vetëm dy objektet midis dhjetë rafinerive më të mëdha të Rusisë që nuk ishin shënjestruar nga dronët ukrainas. Tjetra është Kompania Petrokimike Angarsk në rajonin e Irkutskut.
Përfaqësuesit e Gazprom Neft, e cila zotëron rafinerinë e Omsk, ende nuk kanë komentuar për incidentin dhe nuk ka pasur asnjë deklaratë zyrtare nga vetë fabrika. /Telegrafi/