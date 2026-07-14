Ukraina godet 105 anije ruse në vetëm tetë ditë
Forcat ukrainase kanë goditur të paktën 105 anije ruse në Detin Azov gjatë tetë ditëve të fundit, si pjesë e fushatës së tyre të intensifikuar për të izoluar Krimenë e pushtuar nga Moska, zbulojnë raportet.
Sipas Shtabit të Përgjithshëm të Ukrainës dhe Komandantit të Forcave të Sistemeve Pa Pilot të Ukrainës (USF), Major Robert “Magyar” Brovdi, forcat e tij kanë goditur së fundmi 10 anije vetëm brenda një nate, duke përfshirë tragete dhe anije cisterna që Rusia përdor për të transportuar naftë dhe produkte nafte dhe për të anashkaluar sanksionet.
Instituti për Studimin e Luftës (ISW) me seli në SHBA, tha se forcat ukrainase filluan të intensifikojnë sulmet kundër anijeve në Detin Azov të hënën e kaluar, si pjesë e përpjekjeve për të parandaluar aftësinë e Rusisë për t'u përshtatur me sulmet e Ukrainës kundër logjistikës tokësore midis Rusisë dhe Krimesë së pushtuar, të cilat kanë shkaktuar mungesa të mëdha të benzinës.
“Sulmet ukrainase kundër transportit detar të benzinës ruse gjatë javës së kaluar përfaqësojnë një fazë të re në përpjekjet e Ukrainës për të izoluar Krimenë e pushtuar nga rrjeti logjistik rus dhe për të ndërprerë rrugët detare ruse të transportit detar, veçanërisht për produktet e naftës dhe drithërat”, tha ISW.
Deti Azov shtrihet midis Rusisë dhe bregdetit jugor të Ukrainës — i cili është pushtuar nga ushtria e Moskës që nga viti 2022 — dhe Krimesë së aneksuar nga Rusia.
Është një rrugë e rëndësishme eksporti për Rusinë për të furnizuar Krimenë e pushtuar, si dhe për të transportuar produkte bujqësore.
Fushatat e suksesshme të sulmeve me rreze të gjatë dhe të mesme të Ukrainës po shkaktojnë panik dhe zemërim në Kremlin. /Telegrafi/