Uji në qytetin e Strugës ende nuk është i pijshëm
Sot, qytetarët e Strugës kanë mundësinë të mbushen me ujë të pijshëm të pastër dhe të sigurt nga një cisternë, të cilën ndërmarrja publike "Ujësjellës dhe Kanalizime" do ta vendosë në disa vende në intervale të ndryshme kohore.
Drejtori i ndërmarrjes, Jovanço Meçkaroski, vlerësoi se ka interes të madh tek qytetarët për të mbushur me ujë.
"Për momentin, kemi vetëm një cisternë që i plotëson kërkesat. Sipas një plani të paracaktuar, cisterna do të vendoset në Spitalin e Përgjithshëm, Tregun e Qytetit, Sheshin e Revolucionit dhe në vendbanimin "Ezerski Lozja" në intervale të ndryshme kohore", tha Meçkaroski, duke theksuar se edhe banorët e Strugës do të jenë në gjendje të mbushen me ujë cilësor nesër në përputhje me të gjitha standardet në vendet e listuara.
Uji nga ujësjellësi i qytetit në Strugë është ndaluar për t'u pirë për më shumë se tre javë për shkak të turbullirës së lartë në burimin në "Shum" nga i cili furnizohet me ujë qyteti dhe fshatrat përreth.
Matjet e Qendrës për Shëndet Publik dje dhe sot tregojnë rezultate brenda vlerave të lejuara, dhe nëse mostrat e nesërme, pra tre të njëpasnjëshme, janë gjithashtu brenda kufijve normalë, do të jepet një rekomandim për heqjen e ndalimit./Telegrafi/