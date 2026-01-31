UEFA bën një ndryshim të madh të rregullave në Ligën e Kampionëve
Skuadrat e përfshira në këtë edicion të Ligës së Kampionëve mund ta “rrëmbejnë” praktikisht avantazhin e fushës, nëse arrijnë të mposhtin një kundërshtar të renditur më lart, i cili gëzon avantazhin e ndeshjes së kthimit në fazat e mëvonshme të kompeticionit.
Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisbona dhe Manchester City janë kualifikuar drejtpërdrejt në fazën e 1/8-ave të finales, pasi e përfunduan fazën e ligës mes tetë vendeve të para.
Ndërkohë, skuadrat që u renditën nga vendi i nëntë deri në vendin e 24-t në fazën e ligës janë kualifikuar për shortin e “play-off”-it të fazës me eliminim direkt të Ligës së Kampionëve, i cili u hodh të premten në mëngjes në Zvicër.
Për ata që nuk janë në dijeni, pozicionet në fazën e ligës në këtë edicion kanë marrë shumë më tepër rëndësi, pasi UEFA ka ndryshuar rregullat e avantazhit të fushës, duke përcaktuar se skuadra e renditur më lart në fazën e ligës do të luajë gjithmonë ndeshjen e dytë në shtëpi.
Saktësisht kështu: Skuadrat që u renditën në vendin e parë dhe të dytë në fazën e ligës do t’i zhvillojnë të gjitha raundet me eliminim direkt duke luajtur ndeshjen e kthimit në shtëpi, ndërsa ekipet që u renditën në vendin e tretë dhe të katërt do ta kenë avantazhin e fushës në 1/8-at e finales dhe në çerekfinale.
Megjithatë, ky avantazh i fushës mund të “vidhet” në mënyrë efektive.
Siç theksohet në një raport të gazetës AS, nëse një skuadër e renditur më poshtë eliminon një kundërshtar të renditur më lart, ajo do ta trashëgojë atë pozicion të favorizuar për raundet pasuese, që do të thotë se përparimi në turne mund ta tejkalojë hierarkinë e fazës së ligës.
“Për shembull, nëse skuadra që u rendit e 16-ta eliminon ekipin që përfundoi i dyti në 1/8-at e finales, skuadra e renditur e 16-ta merr vendin e dytë të renditjes për pjesën e mbetur të turneut dhe fiton të drejtën për t’i luajtur ndeshjet e kthimit në shtëpi”, thuhej në raport.
Siç përcaktohet edhe në seksionin 19.04 të Rregullores së Ligës së Kampionëve të UEFA-s, skuadrat mund të trashëgojnë një pozicion të renditjes për raundet pasuese nëse eliminojnë një kundërshtar të renditur më lart./Telegrafi/