Udhëtimet Kosovë–Gjermani bëhen më të lehta me kompaninë turistike Shpejtimi
Kompania Turistike Shpejtimi vazhdon të jetë një nga zgjedhjet më të besueshme për udhëtimet mes Kosovës dhe Gjermanisë, duke u ofruar udhëtarëve dy alternativa të përshtatshme të itinerarit: linjën e rregullt përmes Serbisë dhe nisjet e caktuara përmes Malit të Zi gjatë muajve korrik dhe gusht.
Për ata që zgjedhin itinerarin përmes Malit të Zi, udhëtimi zhvillohet në relacionin Gjermani – Kroaci – Mali i Zi – Shqipëri – Kosovë, me nisje sipas datave të planifikuara gjatë sezonit veror. Ndërsa linja e rregullt ditore realizohet përmes Serbisë, duke lidhur çdo ditë Gjermaninë me të gjitha qytetet e Kosovës.
Shpejtimi operon nga qytetet Frankfurt, Mannheim, Heilbronn, Stuttgart, Ulm, Augsburg, München, Raubling dhe Salzburg, ndërsa në linjën përmes Malit të Zi përfshihet edhe Bergen, kurse në linjën përmes Serbisë edhe Bernau.
Pavarësisht itinerarit të zgjedhur, udhëtarët përfitojnë komoditet maksimal në autobusë modernë, me internet gjatë gjithë udhëtimit, ndërsa në linjën përmes Malit të Zi ofrohet lidhje STARLINK. Gjithashtu, në dispozicion janë shërbimi gjatë udhëtimit, kafe, tualet brenda autobusit dhe mbushës për telefona, duke e bërë udhëtimin më të rehatshëm dhe më të sigurt.
Rezervimet mund të bëhen shpejt dhe lehtë përmes faqes zyrtare www.shpejtimi.net.
Kontaktet për rezervime:
Gjermani (WhatsApp / Viber):
- +49 160 5979525
- +49 176 6757297
Kosovë:
- +383 49 184 195
- +383 44 184 195
- +383 48 184 195
- +383 49 128 437
Me shërbim profesional, siguri, komoditet dhe nisje të rregullta gjatë gjithë vitit, Kompania Turistike Shpejtimi mbetet partner i besueshëm për udhëtimet mes Kosovës dhe Gjermanisë.