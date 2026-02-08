Udhëheqësi i Hamasit kundërshton çarmatimin ndërsa pushtimi izraelit i Gazës vazhdon
Udhëheqësi politik i Hamasit jashtë vendit, Khaled Meshaal, ka hedhur poshtë thirrjet për të çarmatosur fraksionet palestineze në Gaza, duke argumentuar se heqja e armëve nga një popull i pushtuar do t'i shndërronte ata në "një viktimë të lehtë për t'u eliminuar".
Duke folur në ditën e dytë të Forumit Al Jazeera në Doha të dielën, Meshaal e përshkroi diskutimin rreth dorëzimit të armëve nga Hamasi si një vazhdim të një përpjekjeje shekullore për të neutralizuar rezistencën e armatosur palestineze, transmeton Telegrafi.
"Në kontekstin që pushtimi është ende duke vazhduar, biseda për çarmatimin do ta shndërrojë popullin tonë në një viktimë që mund të bëhet lehtësisht pre e Izraelit, i cili është i armatosur me të gjitha armët ndërkombëtare", tha ai.
"Nëse duam të flasim për këtë, është e nevojshme të sigurohet një mjedis që lejon rindërtimin dhe lehtësimin dhe siguron që lufta të mos rindizet midis Gazës dhe entitetit sionist. Kjo është një qasje logjike, dhe Hamasi - përmes ndërmjetësve Katar, Turqi dhe Egjipt, dhe përmes dialogëve indirektë me amerikanët nëpërmjet ndërmjetësve - ka arritur, ose ka pasur, një mirëkuptim të vizionit të Hamasit për këtë. Po, kjo është diçka që kërkon përpjekje të mëdha, jo një qasje çarmatimi", shtoi ai.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, muajin e kaluar kërkoi të arrinte një demilitarizim “gjithëpërfshirës” të Hamasit, duke e kërcënuar grupin palestinez me pasoja nëse nuk arrin ta bëjë këtë. Hamasi ka refuzuar të dorëzojë armët për sa kohë që Izraeli vazhdon të pushtojë Gazën.
Në fazën e dytë të një marrëveshjeje “armëpushim” të ndërmjetësuar nga SHBA-ja midis Izraelit dhe Hamasit, të arritur në tetor të vitit të kaluar, Uashingtoni thotë se do të merret me çarmatimin e Hamasit dhe vendosjen e një force paqeruajtëse ndërkombëtare.
Por Izraeli vazhdon të kryejë sulme vdekjeprurëse pothuajse çdo ditë në të gjithë Gazën, duke shkelur “armëpushimin” dhe deri më tani ka refuzuar të tërhiqet nga e ashtuquajtura “Vija e Verdhë” në Gazën lindore, një kufi joformal që ndan më shumë se gjysmën e territorit që mbetet nën kontrollin ushtarak izraelit nga pjesa tjetër e Rripit.
Izraeli ka vrarë të paktën 576 palestinezë dhe ka plagosur 1,543 të tjerë që nga fillimi i “armëpushimit” të fundit.
“Problemi nuk është se Hamasi dhe forcat e rezistencës në Gaza ofrojnë garanci; problemi është Izraeli, i cili dëshiron të marrë armët palestineze dhe t’i vërë ato në duart e milicive për të krijuar kaos”, tha ai.
Meshaal vuri në dukje propozimet e Hamasit për një qetësi të zgjatur si një alternativë ndaj çmontimit të krahut të tij ushtarak.
"Hamasi propozoi një armëpushim prej pesë deri në shtatë apo dhjetë vjet. Kjo është një garanci se këto armë nuk do të përdoren", tha ai, duke shtuar se kombet ndërmjetëse, të cilat kanë një "marrëdhënie të thellë me Hamasin, mund të formojnë një garanci".
Meshaal theksoi se nëse njerëzit do të ktheheshin në origjinën e konfliktit, çështja është ajo e "pushtimit dhe një populli që i reziston pushtimit, me të drejtën e vetëvendosjes dhe pavarësisë".
"Rezistenca është një e drejtë për njerëzit nën pushtim; është pjesë e së drejtës ndërkombëtare dhe feve qiellore. Rezistenca është pjesë e kujtesës së kombeve", shtoi ai.
Meshaal tha se sulmi i 7 tetorit 2023 ndaj Izraelit ishte një "pikë kthese", duke argumentuar se konflikti në Gaza e detyroi botën të rihapte një "çështje të dytë" të vetë kauzës palestineze. /Telegrafi/